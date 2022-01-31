بايدن: نحن على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين، إن إدارته على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات.

ويأتي تصريح بايدن بالتزامن مع تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي أكد خلالها أن بلاده تدرس زيادة الإمكانات العسكرية للإمارات لمواجهة هجمات الحوثيين.

وأبلغ مسؤول بالبيت الأبيض، ”قناة العربية“ الإثنين، أن واشنطن ملتزمة بحماية حلفائها في الخليج، كما أن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس إعادة تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا عقب الاعتداء الحوثي على أبو ظبي، والذي قوبل بإدانة واسعة من قبل الإدارة والمشرعين الأمريكيين.

ويلقى تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية إجماعا عربيا.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن ثمة إجماعا عربيا على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة، على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا“.

وأضاف: ”هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات، ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازا إيجابيا للدبلوماسية الإماراتية“.

ودان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة ”الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية بثلاثة صواريخ كروز على منطقة مصفح آيكاد3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي“.

ورحب، في بيان، بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا جبانا آثما.

وأكد أن هذه ”الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد تهديدًا حقيقيًا للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي“.

وأشار إلى أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية.

كما أكد ”التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها“.

كما أعلن المجلس ”تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي“، مثمنا حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.