بايدن: نعتزم تصنيف قطر حليفا رئيسا من خارج "الناتو"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه يعتزم تصنيف قطر حليفا رئيسا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مانحا بذلك مكانة خاصة لحليف رئيس في الشرق الأوسط.

وجاء إعلان بايدن عندما التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي.

وقال أمير قطر للصحافيين إنه سيناقش الأمن الإقليمي مع بايدن، إضافة إلى الضغط من أجل حقوق متساوية للشعب الفلسطيني.

ونقلت ”رويترز“ عن مسؤولين أمريكيين قولهم، في وقت سابق، إن الرئيس بايدن، وأمير قطر، سيبحثان مجموعة واسعة من القضايا، من بينها أمن الطاقة، إذا ما حدث غزو روسي لأوكرانيا.

وأشارت ”رويترز“ إلى أن قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وربما توجه بعض الإمدادات إلى أوروبا إذا عرقل الصراع في أوكرانيا إمدادات الغاز الروسية للقارة الأوروبية.

وتشعر واشنطن بالقلق من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو، في حين قد يدفع موسكو إلى وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا. وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا.

وإمدادات الغاز العالمية شحيحة بالفعل، وشحنات شركة (قطر للطاقة) مقيدة بعقود توريد طويلة الأجل لا يمكن للشركة كسرها بسهولة.

ولعبت الدولة الخليجية دورا محوريا في جهود الإجلاء أثناء الانسحاب الأمريكي. كما أصبحت قطر الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان، التي تخضع الآن لحكم حركة طالبان.

تأتي زيارة أمير قطر أيضا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، منافسة بوينج الأمريكية.

وألغت إيرباص طلبية للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بعد أن رفعت شركة الطيران القطرية دعوى قضائية ضدها للحصول على أكثر من 600 مليون دولار؛ بسبب عيوب في الطلاء والأسطح، تقول الشركة إنها أجبرتها على إيقاف 21 طائرة إيه350.

كما استبعدت الخطوط القطرية إيرباص من محادثات لشراء طائرات شحن جديدة، وقالت إنها تدرس عرضا مغريا من بوينج لإطلاق نسخة شحن مقترحة من الطائرة 777إكس.

وقال مصدران مطلعان، الأسبوع الماضي، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عندما يزور الشيخ تميم واشنطن، لتجديد أسطول قطر الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة 777إكس، غير أنهما نبها إلى أن المحادثات ما زالت جارية.