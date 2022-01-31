صحيفة تركية: تطبيعنا مع الإمارات يسير بوتيرة أسرع من الآخرين

رأت صحيفة حكومية تركية الاثنين أن هناك مرحلة جديدة في السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان تتمثل بتحسين العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ودول أخرى ضمن ما وصفته بالتغيرات في الأنظمة الإقليمية والدولية.

ولفتت صحيفة ”ديلي صباح“ إلى أنه بينما يركز العالم الآن على ما إذا كانت الحرب ستندلع في أوكرانيا الشهر المقبل، ضاعفت تركيا فعلا من الجهود لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وأرمينيا بعد أن اتخذت بالفعل خطوات نحو التطبيع مع الإمارات.

أسرع من التطبيع مع الآخرين

وقالت: ”لا يخفى على أحد أن أنقرة حاولت بدء فصل جديد في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونان وأرمينيا وإسرائيل والإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، فيما تراجعت حدة التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونان، على الرغم من عدم اتخاذ خطوات إيجابية بعد“.

وأضافت: ”ويبدو أن عملية التطبيع مع دول الشرق الأوسط والقوقاز تتقدم بشكل أسرع.. وبالفعل، فإن تطبيع تركيا مع الإمارات حدث أسرع من التطبيع مع الآخرين“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يزور أردوغان دولة الإمارات في 14 الشهر المقبل، وفي الوقت نفسه، عينت تركيا وأرمينيا ممثلين خاصين، مضيفة أنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الأرميني منتدى أنطاليا الدبلوماسي في آذار/ مارس المقبل.

وفي ما يتعلق بإسرائيل أعلن أردوغان الأسبوع الماضي أن أنقرة وتل أبيب قد تفتحان صفحة جديدة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة التي من المتوقع أن تتم في النصف الأول من الشهر المقبل.

ونبٌهت الصحيفة إلى أن إعلان الزعيم التركي جاء بعد أيام فقط من قرار واشنطن سحب دعمها لخط أنابيب ”إيست ميد“ معربة عن اعتقادها أن الأمر يبدو كما لو أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة لتسهيل التطبيع بين أنقرة وتل أبيب.

وقالت: ”بعبارة أخرى، يمكن لإسرائيل مناقشة آفاق التعاون في مجال الطاقة مع تركيا دون إغضاب اليونان.. ولن يفاجأ أحد إذا تم اتخاذ المزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.. وفي هذه المرحلة، من الواضح أن تأخر التطبيع مع مصر سيضع القاهرة في وضع غير مواتٍ“ على حد تعبير الصحيفة.

هل هو الاقتصاد أم الأيديولوجيا؟

وبحسب الصحيفة يحب بعض المراقبين أن يعللوا محاولات تركيا التطبيع مع الإمارات و إسرائيل في إشارة إلى ”ضعف أنقرة الاقتصادي أو السياسي“، مشيرة إلى أن مجموعات معينة تعتقد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ”تخلى أخيرا عن سياسته الخارجية الأيديولوجية“ وتنتقد الحكومة لانتظارها حتى الآن.

واعتبرت الصحيفة أن بعض أبعاد السياسة الخارجية التركية تعكس المبادئ والاهتمامات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه من المؤكد أن هذه الاعتبارات أدت إلى تدهور العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر وإسرائيل.

وأردفت قائلة:“ ومع ذلك، فإن الادعاء بأن الدولة تتبنى سياسة خارجية أيديولوجية ليس صحيحا.. وعلى الرغم من المخاطرة بالتوترات والاضطرار إلى استخدام القوة الصارمة للدفاع عن مصالحها الوطنية، كانت تركيا دائما الطرف الأخير الذي يستكشف هذه الخيارات، وقد اختارت باستمرار الحلول العقلانية المصممة لتعزيز الحل العادل“.

ولفتت الصحيفة إلى تساؤلات المراقبين عن سبب سعي تركيا إلى التطبيع بمثل هذا الحماس الآن واهتمام دول أخرى مثل الإمارات وإسرائيل وأرمينيا الآن بتطبيع العلاقات مع تركيا.

وأوضحت أن الإجابة تنقسم إلى جزأين أولهما أن جميع اللاعبين قاموا بمراجعة خياراتهم السياسية في ضوء التغييرات في الأنظمة الإقليمية والعالمية.

ونبٌهت إلى أن جائحة ”كورونا“ أدت إلى تصعيد المنافسة بين القوى العظمى، وتغيير سلاسل التوريد، وشجعت جميع الدول على الاهتمام بأعمالها الخاصة.

واضافت أن التنافس المكثف بين الولايات المتحدة والصين، وقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعديل سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، وخطوات روسيا الأخيرة ومحاولات التطبيع من قبل لاعبين آخرين في المنطقة بمن فيهم إيران والخليج، كلها تعكس تلك التغييرات التي ”أثارت الكثير من عدم اليقين والمخاطر“.

وقالت: ”ثانيا تريد تركيا ترسيخ ما كسبته من خلال تحمل التوترات واللجوء إلى القوة الصارمة.. وبالفعل، فقد اتخذت تلك الخيارات من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المقام الأول، ومن هنا يأتي امتناع تركيا عن استهداف أي دولة بحملة منسقة على الرغم من انتقاداتها لهم.. وفي الوقت نفسه، دافعت الدولة عن مصالحها الوطنية مع اتباع مبدأ العدالة مع منع التوترات من التأثير على التجارة الدولية“.

وتابعت: ”هذا هو بالضبط السبب وراء عدم إمكانية متابعة التطبيع في الماضي بينما كان يمكن أن يكون مصدر ضعف… والحقيقة أن تركيا باتت الآن مستعدة لبدء فصل جديد مع المنطقة“، مشيرة إلى أنها واصلت التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقامت بإمالة ميزان القوى من خلال التورط في الأزمة الليبية ووقعت سلسلة من المعاهدات، ما سمح لأنقرة بمتابعة التطبيع مع مصر بشكل أكثر فاعلية.

ووفقا للصحيفة فإن الحجة القائلة بأن إسرائيل ليست بحاجة إلى تطبيع علاقاتها مع تركيا هي أيضا حجة ضعيفة للغاية.

وختمت صحيفة ”ديلي صباح“ قائلة: ”ربما تكون اتفاقيات أبراهام قد عززت موقف تل أبيب، لكن اتفاقًا نوويا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران سيعمل على تغيير ميزان القوى الإقليمية من جديد.. بهذا المعنى، لا تريد إسرائيل أن تكون الدولة الأخيرة التي تسعى إلى التطبيع مع تركيا.. وخلال الشهر المقبل، ستشجع كل خطوة نحو التطبيع على خطوة أخرى، وبالتالي البدء في عملية تغيير مهمة“.