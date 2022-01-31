الرئيس الإسرائيلي: أعتقد أن مزيدا من الدول ستنضم لاتفاقات أبراهام

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إنه ”يأمل ويعتقد“ أن مزيدا من الدول ستنضم إلى اتفاقات أبراهام.

جاء ذلك خلال زيارة هرتسوغ لمعرض إكسبو 2020 في دبي، يوم الإثنين.

وقال هرتسوغ في كلمة خلال الزيارة إن ”اتفاقيات أبراهام كانت قرارا يهدف لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها“.

وأضاف ”آمل وأعتقد أن دولا أكثر وأكثر ستقتدي بالإمارات وتنضم لاتفاقيات أبراهام“.

وكانت الإمارات والبحرين وقَّعتا في العام 2020، اتفاقا للسلام مع إسرائيل سمي بـ“اتفاق أبراهام“.

وبشأن إكسبو 2020، أكد الرئيس الإسرائيلي أن المعرض ”إنجاز هائل للإمارات ولحاكم دبي“ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما أشار هرتسوغ إلى التعاون التجاري بين الإمارات وإسرائيل، قائلا ”تجاوزت تجارتنا بالفعل مليار دولار وتم توقيع أكثر من 120 اتفاقا وتأسس أخيرا صندوق حجمه 100 مليون دولار (للأبحاث والتطوير)“.

وأضاف أن ”250 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات حتى الآن“ وأنه ”يأمل أن يقوم مواطنو الإمارات بزيارة إسرائيل بمجرد تخفيف قيود كوفيد-19“.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، يوم الأحد، زيارة هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ عقد اتفاق سلام بين البلدين في 2020.

وقال رئيس إسرائيل خلال وجوده في دبي ”شرف كبير أن أكون أول رئيس إسرائيلي يزور الإمارات“.

والتقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأحد، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وبحثا علاقات التعاون في ضوء ”اتفاق السلام الإبراهيمي“.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد تم اللقاء وجلسة المباحثات بين الطرفين في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد، رحب في بداية اللقاء بالرئيس الإسرائيلي الضيف، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى مزيد من الخطوات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.