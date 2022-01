محمد بن زايد يلتقي الرئيس الإسرائيلي ويبحثان التعاون المشترك

التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي وصل الإمارات في وقت سابق؛ حيث بحثا علاقات التعاون في ضوء ”اتفاق السلام الإبراهيمي“، الذي وقعه البلدان خلال عام 2020.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فقد تم اللقاء وجلسة المباحثات بين الطرفين في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد رحب في بداية اللقاء بالرئيس الإسرائيلي الضيف، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى مزيد من الخطوات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

ونشر الرئيس الإسرائيلي صورا لجانب من اللقاء مع ولي عهد أبوظبي عبر حسابه في تويتر، وعلق عليها بالقول: ”ممتن للشيخ محمد بن زايد للترحيب الحار وكرم الضيافة في قصره. لقد دخل الشرق الأوسط حقبة جديدة بفضل القرار الحكيم والشجاع لولي العهد والقادة الآخرين بتطبيع العلاقات. ناقشنا مستقبل الشراكة الجديدة الجريئة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة“.

