صحيفة عبرية ترصد دعوات كويتية لتطبيع خليجي مع إسرائيل

سلطت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، الضوء على ما وصفته بأنها ”أصوات كويتية“ تدعو دول الخليج إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، و“رعاية“ الأقلية اليهودية في الكويت وخلق سلام ديني واجتماعي.

وعرضت الصحيفة يوم الأحد، مقالا افتتاحيا في صحيفة ”عرب تايمز“ الكويتية، دعا ناشره أحمد الجارالله دول الخليج إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متسائلا عن ”سبب دعم الذين يديمون مهاجمة دول الخليج أو يؤيدون من يستهدف هذه الدول“.

وكانت ”جيروزاليم بوست“ عرضت أيضا أمس السبت مقالا وصفته بأنه ”لافت“ نشرته الشاعرة والكاتبة الكويتية نجود الياقوت، على موقع“ فاناك دوت كوم“ باللغة الإنجليزية استهجنت فيه ما وصفته بأنه ”كراهية لاذعة لليهود يحملها كويتيون حتى من الذين يوصفون بأنهم غير متزمتين دينيا“.

افتتاحية الجارالله

وفي تقريرها يوم الأحد بعنوان“ صحيفة كويتية تدعو للتطبيع مع إسرائيل وتنتقد الفلسطينيين“، أبرزت ”جيروزاليم بوست“ دعوة الجارالله لدول الخليج لكي ”توقف دعمها للفلسطينيين، قائلا ”دعوهم يعيدوا بناء ما دمروه بأفعالهم“.

وقال الجارالله إن ”بعض الفلسطينيين دعموا صدام حسين وجمال عبد الناصر ومعمر القذافي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأيدوا صواريخ الحوثيين، وذلك مجرد غيض من فيض“.

وضمّن الجارالله في مقالته دعوة ”جميع دول الخليج لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لأن السلام هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به“.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن هذه ”ليست المرة الأولى التي يدفع فيها الجارالله لإقامة علاقات مع إسرائيل، إذ حصل ذلك عام 2005، كما رحب عام 2020 باتفاقات السلام مع إسرائيل، ووصفها بأنها ستمنع إسرائيل من الاستمرار في ضم الأراضي“ الفلسطينية.

مقالة نجود الياقوت

وكانت ”جيروزاليم بوست“، سلطت الضوء أيضا أمس السبت، على مقال للشاعرة والكاتبة الكويتية نجود الياقوت، حثت فيه الكويتيين على تنحية جانبا ما وصفته بـ“سياسات القوة“، ودعت لرعاية الكويتيين اليهود في نطاق السلام الديني الاجتماعي.

وكانت الصحيفة العبرية تشير في ذلك إلى مقال على الإنترنت نشرته الياقوت في وقت سابق من الشهر الحالي على موقع Fanack.com باللغة الإنجليزية تساءلت فيه بالقول ”لماذا نحكم على الآخرين لخوفهم منا؟“.

وأشار التقرير إلى أن ما كتبته الياقوت ”جاء كما يبدو ردا على تغريدة تويتر صدرت من السفارة الأمريكية تمنت لليهود في الكويت عيد هانوكا سعيدا“.

وأضافت الياقوت في مقالها ”لا يمكننا التذرع بأننا لا نحتفل بأعياد الأديان الأخرى، لأن الكثير من الكويتيين يحبون الاحتفال بعيد الميلاد، وبعضهم يحتفل بعيد ديوالي مع الهندوس“.

وقالت ”لا يمكننا أن نقول إننا نحمي المبادئ الإسلامية، لأن الكويت مليئة بأناس من جميع الأديان أو اللادينيين“، بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن الياقوت، كما عرّف بها موقع ”ليتبك“ هي كاتبة كويتية، انتقلت إلى الصين مع أسرتها عندما كان عمرها شهرين. وأمضت طفولتها وسنوات مراهقتها في إيطاليا والإمارات وباكستان. وقد أطلقت مؤسسة Co-Exist Kuwait كمبادرة لجسْر الفجوات الثقافية والعرقية والأيديولوجية والاجتماعية والمالية بين الناس.

وللياقوت التي تعتبر نفسها والآخرين أرواحا للكون، روايتان أدبيتان هما ”الدراجات النارية والإبل“، و ”عندما يُغني هبوب الريح“.