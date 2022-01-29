حمد بن جاسم يواجه انتقادات لاذعة وسخرية بسبب خطأ تاريخي في مقابلة صحفية (فيديو)

واجه رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، انتقادات لاذعة وموجة سخرية من نخب سياسية عربية ومؤرخين وإعلاميين، بعد أن سقط في أخطاء خلال استعراضه لمراحل تاريخية أثناء مقابلة صحفية يتم بثها على أجزاء.

وظهر بن جاسم، في لقاء فيديو مع صحيفة ”القبس“ الكويتية منذ أيام، متحدثاً عن مرحلة سياسية طويلة عايشها بوصفه شغل مناصب رسمية عديدة بينها رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قبل أن يودع العمل الرسمي عام 2013 عندما تنازل أمير قطر السابق حمد بن خليفة عن الحكم لنجله الأمير الحالي، الشيخ تميم.

ولم يحظ حديث بن جاسم باهتمام إعلامي، غير أن تقديمه معلومات مغلوطة عن تاريخ السعودية، سلط الضوء على اللقاء، لتنهال الانتقادات والسخرية في آن على المسؤول القطري الذي تجاوز الستين من عمره، ولم ترد تقارير عن كونه يعاني من مشاكل صحية.

وخلال أحد الأجزاء من المقابلة، يقول المسؤول القطري السابق، إن جماعة ”أخوة من أطاع الله“ هم أخوة لجماعة ”الإخوان المسلمين“، ”من وقت محمد عبدالوهاب لما بدأ مع عبدالعزيز في إعادة تحرير المملكة“.

وتضمن ذلك العرض أخطاء تاريخية بالفعل، إذ أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو رجل دين بارز، عاش ومات في القرن الثامن عشر، بينما ولد الملك المؤسس للدولة السعودية الحالية، في القرن التاسع عشر.

كما أن جماعة ”إخوان من أطاع الله“، ضمت قبائل البدو في السعودية، بعد أن هجروا حياة البادية واستقروا في مناطق سكنية أطلق عليها ”الهجر“ المستمدة من الهجرة، وقد تأسست أول هجرة في العام 1911 شمال الرياض، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ومنها انتشرت في العديد من البلدان العربية والإسلامية.

وتم تداول مقطع فيديو لبن جاسم، يحتوي تلك الإشارة التاريخية المغلوطة، بينما ظل باقي اللقاء بعيداً عن الاهتمام، حيث يظهر المسؤول القطري كثيراً في وسائل الإعلام، بجانب امتلاكه حساباً في تويتر، وكثيراً ما يكرر مواقفه السياسية ويروي تفاصيل الأحداث التي عايشها.

وقال عبدالعزيز السيف، وهو محام كويتي ومهتم بالقضايا السياسية، معلقاً على الفيديو ”كيف لشخصية مثل الشيخ حمد بن جاسم، وهو الذي تقلد منصب وزير خارجية قطر، أن يدلو بمعلومات خاطئة مثل هذه ! اعتقد اي شخص مهتم فقط في السياسية سيعرف ان اخوان من طاع الله يختلفون عن الاخوان المسلمين، وان محمد بن عبدالوهاب عاش بحقبه مختلفة عن الملك عبدالعزيز ! هل انا فاهمه غلط؟“.

كيف لشخصية مثل الشيخ حمد بن جاسم

وهو الذي تقلد منصب وزير خارجية قطر ان يدلو بمعلومات خاطئة مثل هذه ! اعتقد اي شخص مهتم فقط في السياسية

سيعرف ان اخوان من طاع الله يختلفون عن

الاخوان المسلمين،وان محمد بن عبدالوهاب

عاش بحقبه مختلفه عن الملك عبدالعزيز ! هل انا فاهمه غلط؟ pic.twitter.com/uzC84YhDFt — عبدالعزيز السيف (@A_AlSaif1) January 29, 2022

كما علق الإعلامي العراقي المعروف، سفيان السامرائي، على حديث بن جاسم قائلاً ”أحد اهم أعمدة الحرس القديم في دول الخليج عراب الإخوانجية والمد الصفوي حمد بن جاسم يدعي أن المملكة كانت محتلة وتم تحريرها على يد (إخوان طاعة الله) كلما تم الخسف داخليا بعصابات الحرس خرج هذا لكي يحاول إحيائهم وطبعا أصدقائه مدراء القنوات يسوقون له مبطنا“.

⭕️أحد اهم أعمدة الحرس القديم في دول الخليج عراب الإخوانجية والمد الصفوي حمد بن جاسم يدعي أن المملكة كانت محتلة وتم تحريرها على يد "إخوان طاعة الله" كلما تم الخسف داخليا بعصابات الحرس خرج هذا لكي يحاول إحيائهم وطبعا أصدقائه مدراء القنوات يسوقون له مبطنا. pic.twitter.com/3dGm4BZr7n — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) January 29, 2022

ومن البحرين، برز الصحفي محمد العرب، بين مواطنيه الذين انتقدوا بن جاسم، وقال ”#حمد_بن_جاسم ورقة واحترقت، ومحاولات اعادة تدويره فاشلة…؟لأنه في السياسة ليس كل النفايات قابلة للتدوير ولا الشخصيات المشبوهة..! (صحيفة القبس) ما تقومون به حفلة زار هابطة، جن الدوحة شيطاني صعب جدا ايهامنا بغير بذلك، ببساطة بينكم وبين الاعلام ما بين موزنبيق والشام …انتهى“.

#حمد_بن_جاسم ورقة واحترقت ، ومحاولات اعادة تدويره فاشلة…؟

لانه في السياسة ليس كل النفايات قابلة للتدوير ولا الشخصيات المشبوهة..!@alqabas ما تقومون به حفلة زار هابطة ، جن الدوحة شيطاني صعب جدا ايهامنا بغير بذلك ، ببساطة بينكم وبين الاعلام ما بين موزنبيق والشام …انتهى — ‏محمد العرب…Mohammed Al arab (@malarab1) January 29, 2022

كما برز الإعلامي والكاتب السياسي، سليمان الهتلان، بين مواطنيه الإماراتيين الذين شدهم خطأ بن جاسم التاريخي، وقال في تعليق ساخر ”حسب كلام المؤرخ السياسي التاجر الاستراتيجي #حمد_بن_جاسم فقد تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه جماعة (اخوان من طاع الله) مع الملك عبدالعزيز رحمه الله لتوحيد #السعودية. أقترح إنشاء كلية بإسم حمد بن جاسم للجهالة التاريخية والفهلوة السياسية!“.

حسب كلام المؤرخ السياسي التاجر الاستراتيجي #حمد_بن_جاسم فقد تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه جماعة "اخوان من طاع الله" مع الملك عبدالعزيز رحمه الله لتوحيد #السعودية. أقترح إنشاء كلية بإسم حمد بن جاسم للجهالة التاريخية والفهلوة السياسية! pic.twitter.com/wDFwIlYLpb — سليمان الهتلان (@alHattlan) January 29, 2022

وكانت الانتقادات القادمة من السعودية، هي الأكثر، حيث تقدم كثير من مواطني المملكة، وبينهم نخب معروفة في عالم السياسة والإعلام والتاريخ، لتصحيح معلومات بن جاسم، وانتقاده، وحتى السخرية منه.

وقال الكاتب السعودي، مبارك آل عاتي، في ذلك السياق ”سقوط جديد لحمد بن جاسم يظهر جهله الكبير بتاريخ السعودية الممتد لثلاثة قرون يظن ان أخوان من طاعة الله هم أنفسهم امتداد #تنظيم_الإخوان !! والطامة الأخرى يظن إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي توفي عام 1209هـ عاصر #الملك_عبدالعزيز الذي ولِد عام 1292هـ وإنه اتفق معه. الشرهه على (صحيفة القبس)“.

سقوط جديد لحمد بن جاسم يظهر جهله الكبير بتاريخ السعودية الممتد لثلاثة قرون يظن ات أخوان من طاعة الله هم انفسهم امتداد#تنظيم_الإخوان !!

والطامة الأخرى يظن إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي توفي عام 1209هـ عاصر #الملك_عبدالعزيز الذي ولِد عام 1292هـ وإنه اتفق معه.

الشرهه على@alqabas pic.twitter.com/jvzfhDhB2n — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) January 28, 2022

كما علق الكاتب والأكاديمي السعودي، محمد بن سلطان، على خطأ المسؤول القطري السابق بالقول ”#حمد_بن_جاسم كان ومازال مجرد (الدلدول بتاعهم ) كما شبهه الرئيس المصري الراحل #حسني_مبارك. قزم حاول أن يكون في صف الكبار فتلاعبوا به ثم ألقوا على وجهه الكثير من الصفعات وغادر المشهد بسببهم ذليلاً كسيرا ولذلك كل كلامه عن هؤلاء الكبار الأموات تبين أنه مازال يتحسس أثر الصفعات على وجهه“.

#حمد_بن_جاسم كان ومازال مجرد"الدلدول بتاعهم "كما شبهه الرئيس المصري الراحل #حسني_مبارك

قزم حاول أن يكون في صف الكبار فتلاعبوا به ثم ألقوا على وجهه الكثير من الصفعات وغادر المشهد بسببهم ذليلاً كسيرا ولذلك كل كلامه عن هؤلاء الكبار الأموات تبين أنه مازال يتحسس أثر الصفعات على وجهه — د. محمد آل سلطان (@dr_maas1010) January 29, 2022

وكتب أستاذ العلوم السياسية، الدكتور محمد الجهني، متعجباً من الخطأ التاريخي ”معقولة الشيخ حمد بن جاسم مايعرف معلومة بدائية يعرفها أصغر طفل قطري؟! أيعقل ان شخصًا بمنصبك سمو الشيخ يجهل من هم إخوان من طاع الله لتوصفهم بإنهم إخوان مسلمين! كيف لك ان تجهل حتى ان الملك عبدالعزيز لم يكن موجود على الأرض عندما توفى الإمام محمد بن عبدالوهاب“.

معقولة الشيخ حمد بن جاسم مايعرف معلومة بدائية يعرفها اصغر طفل قطري؟! ايعقل ان شخصًا بمنصبك سمو الشيخ يجهل من هم إخوان من طاع الله لتوصفهم بإنهم إخوان مسلمين! كيف لك ان تجهل حتى ان الملك عبدالعزيز لم يكن موجود على الأرض عندما توفى الإمام محمد بن عبدالوهابpic.twitter.com/TRjzoo3kjK — Dr:Hamad Aljouhani🇸🇦 (@H518gh) January 29, 2022

ووصف المستشار الإعلامي السعودي، سلمان الشريدة، حديث بن جاسم بأنه هذيان، وقال ”حمد بن جاسم يهذي بجهل كالمعتاد.. ميثاق محمد بن عبدالوهاب مع الإمام محمد بن سعود 1744م، وليس مع الملك عبدالعزيز الذي استعاد الرياض كانطلاقة لبداية توحيد المملكة 1902م.. أما #تظيم_الإخوان فلا علاقة لهم بإخوان من طاع الله الذي اطلق على رجال من البادية لبداية استقرارهم الهِجر 1911م..“.

حمد بن جاسم يهذي بجهل كالمعتاد..

ميثاق محمد بن عبدالوهاب مع الإمام محمد بن سعود 1744م، وليس مع الملك عبدالعزيز الذي استعاد الرياض كانطلاقة لبداية توحيد المملكة 1902م..

أما #تظيم_الإخوان فلا علاقة لهم بإخوان من طاع الله الذي اطلق على رجال من البادية لبداية استقرارهم الهِجر 1911م.. pic.twitter.com/TO8xXwLUFv — سلمان الشريدة (@salmanalsharedh) January 28, 2022

وشن المحلل السياسي السعودي، فيصل إبراهيم الشمري، هجوماً على المسؤول القطري، وقال ”فكر ركيك ومنطق ضعيف وطرح بليد الشيخ #حمد_بن_جاسم كان يصنع سياسات ويدير السياسة الخارجية لدولة قطر أحد أسباب أن السياسة القطرية الخارجية كانت مبنية على المتناقضات السياسية والفكرية شخصية بهذه الطرح الضعيف“.

أبيض يا ورد.

فكر ركيك و منطق ضعيف و طرح بليد الشيخ #حمد_بن_جاسم كان يصنع سياسات و يدير السياسة الخارجية لدولة قطر أحد أسباب أن السياسة القطرية الخارجية كانت مبنية على المتناقضات السياسية و الفكرية شخصية بهذه الطرح الضعيف. https://t.co/MoHZP3tw2P — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) January 29, 2022

بينما اختار الكاتب صالح جريبيع الزهراني، السخرية فقط للتعليق على حديث بن جبر، وقال في تغريدة ”سمو الشيخ.. هذا ما هو تاريخ. هذي أغنية شخبط شخابيط .. لخبط لخابيط“.

سمو الشيخ.. هذا ما هو تاريخ.

هذي أغنية شخبط شخابيط .. لخبط لخابيط .@hamadjjalthani pic.twitter.com/SJ8vIW82ZM — صالح جريبيع الزهراني (@Salehjoraibi) January 29, 2022

ورغم الانتقادات التي قوبل بها حديث بن جبر التاريخي المغلوط، لم يرد على أي منها، على الرغم من نشاطه على تويتر، والذي كان الساحة الافتراضية الأكبر لتلك الانتقادات والسخرية.

كما لم يعلق مقدم اللقاء، الإعلامي الكويتي، عمار تقي على الانتقادات التي طالته، لكونه لم يصحح معلومات ضيفه، على حد قول بعض المدونين الذين ردوا على حديث بن جاسم.

ورغم أن بن جاسم لا يتقلد أي منصب رسمي، إلا أن كثيرا من التقارير والتحليلات السياسية تصفه وتصف ابن عمه، أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، بـ ”الحرس القديم“ وتنسب لهما توجيه البلاد وإدارتها عبر الشيخ تميم وفريق عمله الحكومي، وجلهم من الشباب الذين لم يتجاوز كثير منهم الأربعين من عمره.