الإمارات تؤكد أن تهديدات الحوثيين "لن تصبح الواقع الجديد"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد مسؤول إماراتي رفيع لوكالة فرانس برس، الخميس، أنّ تهديد المتمردين اليمنيين لدولة الإمارات لن يصبح ”الواقع الجديد“، في وقت تسعى الدولة الخليجية الثرية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأعلنت أبوظبي، الإثنين، أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين بالستيين أطلقهما المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

ووقع الهجوم بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي، في أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وقال المسؤول، الذي تحدّث مشترطا عدم الكشف عن هويته: ”لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات. نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا“.

وأضاف: ”الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها موطناً لأكثر من 200 جنسية، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها. ما زلنا واحدا من أكثر البلدان أمانا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا“.

وجاءت الهجمات الحوثية على أبوظبي بعد سلسلة خسائر تعرّض لها المتمردون في أرض المعركة في اليمن على أيدي قوات درّبتها الإمارات.

وهدّد المتمردون بأنهم سينفذون مزيدا من الهجمات على الإمارات.

وشدّد المسؤول الإماراتي على قدرة بلاده على التصدّي لأي هجوم، وسعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر.

وقال: ”تمتلك الإمارات قدرات دفاعية بمستويات عالية، وتسعى باستمرار لتحديثها“.

وتابع: ”بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين للحصول على أنظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي“.

ويبلغ عدد سكان الإمارات عشرة ملايين، تسعون في المئة منهم من الأجانب. وفرضت الدولة الغنية بالنفط نفسها مركزا ماليا وللأعمال، بفنادقها الفخمة وأبنيتها الحديثة وأبحاثها في مجال التكنولوجيا، وسعيها إلى اقتصاد يقوم على تنويع مصادر الطاقة، وطموحاتها الفضائية.

وفي شرق أوسط تعصف به النزاعات والفقر، تقدّم الإمارات نفسها كواحة ”أمن وأمان“ للأعمال والترفيه وجسر إلى العالم.

وفي موازاة الهجمات الأخيرة ضد الإمارات، يستهدف المتمردون بشكل متكرر المملكة السعودية المجاورة لليمن، ما تسبّب في مقتل وإصابة مدنيين، وألحق أضرارًا بالبنية التحتية، بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات السعودية.

واعتبر المسؤول الإماراتي أنّ المتمردين الحوثيين ”يجب تصنيفهم“ على أنّهم منظمة إرهابية، موضحا: ”نجري محادثات مع حلفائنا في الولايات المتحدة للدفع نحو هذا التصنيف“.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين على قائمة المجموعات ”الإرهابية“، في كانون الثاني/يناير 2021، ثم قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإلغاء ذلك.