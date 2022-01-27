وزير خارجية قطر يصل طهران في زيارة رسمية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في الدوحة وطهران، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وصل إيران، اليوم الخميس.

ويأتي هذا قبل أيام من إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن، في وقت حاسم بالنسبة لجهود طهران والقوى الكبرى؛ لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

كما تأتي زيارة وزير الخارجية القطري، بعد أن قال نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الإثنين، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا شعرت بإمكانية التوصل إلى ”اتفاق نووي جيد“.

وعرضت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) لقطات مصورة للقاء الوزيرين في طهران، لكنها قالت إن الزيارة لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وقالت الوكالة: ”رغم أن الدوحة وطهران تربطهما علاقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة أثارت بعض التصورات الخاطئة. والبعض يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة“.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران 8 جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/ نيسان؛ بهدف إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وكان وزير الخارجية القطري زار طهران، في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، والتقى عبداللهيان، وكانت أول زيارة له منذ أن نالت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ثقة البرلمان، في أواخر آب/أغسطس الماضي.

كما زار الوزير القطري طهران، في 25 من تموز/ يوليو الماضي، والتقى نظيره الإيراني السابق محمد جواد ظريف.

ويوم الثلاثاء، بحث محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، هاتفيا مع حسين أمير عبداللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن ”وزير خارجية قطر ونظيره الإيراني، تطرقا خلال المحادثة الهاتفية إلى آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب تبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وكان وزير الخارجية القطري أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، يوم الثلاثاء، حول آخر التطورات في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك آخر التطورات في أفغانستان.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، وفقًا لتقارير إعلامية للبيت الأبيض.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان زار العاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 الشهر الجاري، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ توليه منصبه.