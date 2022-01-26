الإمارات.. النيابة العامة تستدعي مروجي فيديوهات "التصدي لاعتداءات الحوثي"

استدعت النيابة العامة في دولة الإمارات عددا من الأشخاص بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر ”تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة“، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وحذرت النيابة العامة في الإمارات، من أن ”مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع“.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، أنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد“.

كما حذر النائب العام أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي داعيا إلى الالتزام بالقوانين السارية في الإمارات، حسب ”وام“.

ونبه إلى أن ”مخالفتها من شأنها اثارة البلبلة في المجتمع“، وقال النائب العام: ”إننا نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا“.

كما نبه النائب العام لدولة الإمارات حسب ”وام“ إلى ”آثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالدولة، من نتائج سلبية قد تصل إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع“.

وأكد أن ”مؤسسات الدولة تنتهج أشكال الشفافية كافة في إفصاحها عن الحقائق والمعلومات“.

وأوضح أن ”النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها حرصا على المصلحة العامة وأمن افراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي“.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت الإثنين الماضي ”اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة“.

وأكدت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن أي خسائر بشرية لم تنجم عن الهجوم، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيانها أنها على ”أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة“.

وأتى الاعتداء الحوثي الإثنين الماضي، بعد أسبوع من اعتداء آخر بطائرات مسيرة استهدف منشآت وأعيانا مدنية في أبوظبي، ما أسفر عن وفيات وإصابات.