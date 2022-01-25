خلال لقائه محمد بن زايد في أبوظبي.. ملك البحرين: نقف مع الإمارات ضد الاعتداءات الحوثية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى لقائهما في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية، ”والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في جميع المجالات“.

وقالت ”وام“ إن الجانبين ”استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الخليجية والعربية، خاصة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، والإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار حقها للرد على هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية“.

وبحسب الوكالة الرسمية، عبر الملك حمد بن عيسى عن ”إدانة البحرين واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيات الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الإمارات“، مؤكدا ”وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها“.

وجدد عاهل البحرين ”تأييد المملكة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها“، مشددا على أن ”أي اعتداء على دولة الإمارات يعد اعتداء على مملكة البحرين“.

ونوه ملك البحرين ”بالدعم والتأييد اللذين عبرت عنهما العديد من دول العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاعتداء الحوثي الإرهابي، مما يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوأها الدولة على المستوى الدولي“، بحسب ”وام“.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن الملك حمد بن عيسى أثنى ”على الجهود الموفقة التي قادتها الدبلوماسية الإماراتية بكل كفاءة واقتدار، وأسهمت في صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع بإدانة الهجوم الحوثي الإرهابي، وتأكيد حق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها والمحافظة على أمنها واستقرارها ومصالحها، واعتبار هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن في المنطقة“.

بارزاني يدين الهجوم الحوثي

وفي سياق آخر، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء في أبوظبي، التعاون بين الإمارات والعراق، ”خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية و الاستثمارية و التنموية و الإنسانية التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين“، بحسب ”وام“.

و أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء، عن ”إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مواقع و منشآت مدنية في دولة الإمارات“، مؤكدا أنه ”ينتهك كل الأعراف و القوانين الدولية و يشكل تهديدا خطيرا للأمن و السلم الإقليميين“، وفق وكالة أنباء الإمارات.

و شدد بارزاني، على ”ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع لهذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب و داعميه في مواجهة الجرائم التي ترتكبها بحق الآمنين“.