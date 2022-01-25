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بعد 5 أعوام على سحب قطر جنسيته.. وفاة شيخ قبيلة آل مرة طالب بن شريم
تاريخ النشر: 25 يناير 2022 14:36 GMT
تاريخ التحديث: 25 يناير 2022 16:05 GMT

بعد 5 أعوام على سحب قطر جنسيته.. وفاة شيخ قبيلة آل مرة طالب بن شريم

نعت قبائل وشيوخ ووجهاء في السعودية وباقي دول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري، الذي توفي في مدينة الأحساء

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

نعت قبائل وشيوخ ووجهاء في السعودية وباقي دول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري، الذي توفي في مدينة الأحساء السعودية، بعد صراع مع المرض بعيدا عن قطر، التي أسقطت جنسيته قبل نحو خمسة أعوام.

ويتوزع أفراد قبيلة آل مرة بين السعودية وقطر وباقي دول الخليج العربي.

وكان الشيخ الراحل، الذي يحمل الجنسية القطرية، قد كشف عام 2017 عن قيام الدوحة بسحب جنسيته القطرية وجنسية نحو 50 من أفراد أسرته وقبيلته، على خلفية موقفه من الأزمة الخليجية.

وظهر الشيخ طالب يومها في مقطع فيديو شهير، بدا فيه غاضبا من قرار إسقاط جنسيته، الذي قال إنه يعود لرفضه طلب الدوحة مهاجمة قادة السعودية والبحرين، وانحيازه في تلك الأزمة لصالح الرياض ضد قطر، مؤكدا أن جنسيته ستعود رغما عمن أسقطها، على حد قوله.

لكن الشيخ الراحل ما لبث أن اعتذر بعد نحو عامين عن موقفه ذلك، وامتدح قادة قطر، دون أن يتضح إن كانت الدوحة قد تراجعت عن قرار إسقاط جنسيته وعائلته بعد ذلك الاعتذار.

وإسقاط الجنسيات قضية جدلية في قطر، حيث أقدم البلد الخليجي على سحب جنسيات الآلاف من عشيرة الغفران، وهي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.

ويقول وجهاء الغفران إن سحب جنسيات الآلاف من أبناء العشيرة، وما يصفونه بـ“اضطهاد السلطات القطرية لهم“، يعود إلى عام 1996، عندما تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، الحكم بعد انقلاب على والده.

فقد أيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى اتهام السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد، وفق رواية وجهاء الغفران، وقامت في عام 2004 بسحب الجنسية من 6 آلاف شخص من عشيرة الغفران.

وتقول قطر إن كثيرا من الذين سحبت جنسياتهم يحملون جنسيات أخرى مثل الجنسية السعودية، وهو ما يخالف القانون القطري الذي يمنع ازدواجية الجنسية.

في حين جعلت قرارات إسقاط الجنسية عددا كبيرا من أفراد قبيلة الغفران بلا هوية، ويسكنون في منطقة صحراوية بين مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين، بحسب تقارير إعلامية سعودية.

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