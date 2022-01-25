بعد 5 أعوام على سحب قطر جنسيته.. وفاة شيخ قبيلة آل مرة طالب بن شريم

نعت قبائل وشيوخ ووجهاء في السعودية وباقي دول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري، الذي توفي في مدينة الأحساء السعودية، بعد صراع مع المرض بعيدا عن قطر، التي أسقطت جنسيته قبل نحو خمسة أعوام.

ينعى #ملتقى_قبايل_يام_الرسمي الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم .

العزاء لـ كافة قبائل يام عامه ولـ قبيلة آل مره بشكل خاص .

إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/NTVn8j1qR2 — مـلتقـى قبائـل يـام الـرسـمـي (@yaam1com) January 25, 2022

نعزي أنفسنا و قبيلة ال مره وقبائل يام عامه

واسرة ال شريم خاصه في وفاة #الشيخ_طالب_بن_شريم

أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته

(إنا لله وإنا إليه راجعون)#الشيخ_طالب_بن_شريم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/osdpUPgLo8 — ناصر بن سالمين (@NasserSalmeen) January 25, 2022

ويتوزع أفراد قبيلة آل مرة بين السعودية وقطر وباقي دول الخليج العربي.

بقلوب يملؤها الحزن والأسى ومؤمنه بقضاء الله وقدره نعزّي أنفسنا ونعزّي إخواننا أبناء

قبيلة ال مره يام الكرام عامه واسرة ال شريم خاصه في وفاة *الشيخ طالب بن محمد بن شريم* رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته و ألهم ذويه الصبر والسلوان#الشيخ_طالب_بن_شريم_في_ذمه_الله — عـلي بن حسين أبوسـاق (@AliAbusaq) January 25, 2022

وكان الشيخ الراحل، الذي يحمل الجنسية القطرية، قد كشف عام 2017 عن قيام الدوحة بسحب جنسيته القطرية وجنسية نحو 50 من أفراد أسرته وقبيلته، على خلفية موقفه من الأزمة الخليجية.

وظهر الشيخ طالب يومها في مقطع فيديو شهير، بدا فيه غاضبا من قرار إسقاط جنسيته، الذي قال إنه يعود لرفضه طلب الدوحة مهاجمة قادة السعودية والبحرين، وانحيازه في تلك الأزمة لصالح الرياض ضد قطر، مؤكدا أن جنسيته ستعود رغما عمن أسقطها، على حد قوله.

لكن الشيخ الراحل ما لبث أن اعتذر بعد نحو عامين عن موقفه ذلك، وامتدح قادة قطر، دون أن يتضح إن كانت الدوحة قد تراجعت عن قرار إسقاط جنسيته وعائلته بعد ذلك الاعتذار.

وإسقاط الجنسيات قضية جدلية في قطر، حيث أقدم البلد الخليجي على سحب جنسيات الآلاف من عشيرة الغفران، وهي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.

ويقول وجهاء الغفران إن سحب جنسيات الآلاف من أبناء العشيرة، وما يصفونه بـ“اضطهاد السلطات القطرية لهم“، يعود إلى عام 1996، عندما تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، الحكم بعد انقلاب على والده.

فقد أيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى اتهام السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد، وفق رواية وجهاء الغفران، وقامت في عام 2004 بسحب الجنسية من 6 آلاف شخص من عشيرة الغفران.

وتقول قطر إن كثيرا من الذين سحبت جنسياتهم يحملون جنسيات أخرى مثل الجنسية السعودية، وهو ما يخالف القانون القطري الذي يمنع ازدواجية الجنسية.

في حين جعلت قرارات إسقاط الجنسية عددا كبيرا من أفراد قبيلة الغفران بلا هوية، ويسكنون في منطقة صحراوية بين مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين، بحسب تقارير إعلامية سعودية.