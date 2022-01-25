البحرين تسترد مطلوبا بقضايا "إرهاب"من صربيا

تسلّمت البحرين مواطنا مدانا بقضايا ”إرهابية“ بعد ترحيله من صربيا، وذلك بناء على نشرة دولية حمراء صادرة بحقه من منظمة الإنتربول، حسبما أفادت وزارة الداخلية ومنظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكّنت ”من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعى أحمد جعفر محمد علي، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأضافت أن المطلوب صدرت بحقّه ”ثلاثة أحكام بالمؤبد، بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن عشر سنوات، وذلك في قضايا إرهابية، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتى 2015“.

ووفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقرّه لندن، فقد سلّمت صربيا علي، الإثنين، بموجب طلب اعتقال دولي يعود تاريخه إلى العام 2015، على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم إعادته إلى منزله على ذمة التحقيق.

ونقل المركز عن محكمة مقرها ستراسبورغ قولها إنه لا ينبغي تسليم علي قبل 25 شباط/فبراير، لمنحه الوقت الكافي لدراسة ”مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة المحتملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين“.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، إن الرجل البالغ من العمر 49 عاما تم تسليمه ”بعد التنسيق والتواصل مع إحدى الدولة الصديقة“.

وتابعت أنّه ”تم القبض على المذكور والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بحقه النشرة الدولية الحمراء، بناءً على طلب من مملكة البحرين“.

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة في شباط/فبراير 2011، في خضم أحداث ”الربيع العربي“.

يذكر أن البحرين تتهم إيران بدعم المعارضين لها وبالسعي إلى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارا.

وسبق للسلطات البحرينية أن تسلمت في 25 يوليو/ تموز العام الماضي، مواطنا مطلوبا على ذمة قضية جنائية، من دولة آسيوية اعتقلته بموجب مذكرة قبض دولية.

وألقت الأجهزة الأمنية في إحدى الدول الآسيوية، التي لم تحددها التقارير المحلية البحرينية، القبض على مواطن بحريني صادر بحقه أمر قبض دولي، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن في بلاده بقضية جنائية تتعلق بمواقعة أنثى دون رضاها.