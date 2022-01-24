الولايات المتحدة تندد بإطلاق الحوثيين صاروخين تجاه الإمارات

نددت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، بأحدث هجوم صاروخي شنته حركة الحوثي في اليمن على الإمارات، وعاودت التأكيد على سياسة تعزيز الدفاع عن الإمارات والسعودية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، إن هجمات الحوثيين على الإمارات، والضربات على السعودية، والضربات الجوية التي تقودها المملكة في اليمن، ”تمثل تصعيدا مثيرا للقلق“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأكدت وزارة الخارجية أن ”واشنطن تعاود التأكيد على تعزيز الدفاع عن شركائنا السعوديين والإماراتيين بعد هجوم الحوثيين“.

وقال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة إن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على أبوظبي، اليوم الإثنين، تم بفضل ”تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة“.

وأضاف العتيبة، عبر حساب سفارة الإمارات الرسمي على ”تويتر“، أن ”الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة من داعميهم“، مجددا دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

من ناحيتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات تابعة لها بقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة ”شاركت مع قوات إماراتية في اعتراض صاروخين استهدفا البلاد، صباح يوم الاثنين“.

وجاء في بيان القيادة المركزية أن ”القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة بالقرب من أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة اشتبكت مع تهديدين صاروخيين باستخدام عدة صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت، وذلك بالتزامن مع جهود القوات المسلحة الإماراتية في الساعات الأولى من صباح يوم 24 يناير (كانون الثاني) 2022“.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق يوم الإثنين، ”اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة“.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، أن أي خسائر بشرية لم تنجم عن الهجوم، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

ويأتي الاعتداء الحوثي بعد أسبوع من اعتداء آخر بطائرات مسيرة استهدف منشآت وأعيانا مدنية في أبوظبي، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وأعربت دول عربية، يوم الإثنين، عن إدانتها الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد السعودية والإمارات، وشددت على ضرورة وجود تحرك دولي لوقف تلك الهجمات.