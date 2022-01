يوسف العتيبة: التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق أحبط الهجوم الصاروخي الحوثي

قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، إن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على أبوظبي اليوم الإثنين تم بفضل ”تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة“.

وأضاف العتيبة عبر حساب سفارة الإمارات الرسمي على ”تويتر“ أن ”الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة من داعميهم“، مجددا دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

Ambassador Al Otaiba: “Close UAE-US cooperation helped to repel another round of Houthi terror attacks this morning in the UAE.

Next step is to shut off financial and arms flows from their backers. US should move now to put the Houthis back on the terrorist list.”

— UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 24, 2022