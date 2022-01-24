يوسف العتيبة: التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق أحبط الهجوم الصاروخي الحوثي

قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، إن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على أبوظبي اليوم الإثنين تم بفضل ”تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة“.

وأضاف العتيبة عبر حساب سفارة الإمارات الرسمي على ”تويتر“ أن ”الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة من داعميهم“، مجددا دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

Ambassador Al Otaiba: “Close UAE-US cooperation helped to repel another round of Houthi terror attacks this morning in the UAE. Next step is to shut off financial and arms flows from their backers. US should move now to put the Houthis back on the terrorist list.” — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 24, 2022

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية ”اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة اليوم الإثنين“.

وأكدت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ أن أي خسائر بشرية لم تنجم عن الهجوم، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

وقد أكدت الوزارة في بيانها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الوزارة ”بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة“.

ويأتي الاعتداء الحوثي بعد أسبوع من اعتداء آخر بطائرات مسيرة استهدف منشآت وأعيانا مدنية في أبوظبي، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وأعربت دول عربية اليوم الإثنين، عن إدانتها الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي في اليمن، ضد السعودية والإمارات، وشددت على ضرورة وجود تحرك دولي لوقف تلك الهجمات.

ونددت المملكة العربية السعودية بـ“الهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، التي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان“.

وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ”موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه الميليشيا الحوثية على المملكة والإمارات، وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر“.

وأضاف البيان أن ”إصرار ميليشيا الحوثي على الهجمات المتكررة، تعد تحديا ضد المجتمع الدولي وانتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات على أمن المنطقة واستقرارها“.

وشددت الرياض على ”الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين“.