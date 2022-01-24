الكويت .. إخلاء سبيل 3 متهمين بقضية "تمويل حزب الله اللبناني"

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم (16.5 ألف دولار)، ومنعهم من السفر.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلا عن مصدر ”مطلع“، ”إن هناك 8 متهمين محجوزين في السجن المركزي على ذمة القضية“، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبلغ عدد المتهمين فيها 23 متهما، بين مواطنين ووافدين.

ونقلت الصحيفة عن المحامي علي الصابري دفاع أحد المتهمين، ”تأكيده سلامة موقف موكله، ومتابعته للقضية والاتهامات في حال تم إحالتها إلى محكمة الجنايات“.

وأشار الصابري إلى أن ”جميع الأعمال التي كان يقوم بها موكله هي أعمال خيرية كانت تقام من 1992 أمام مرأى ومسمع الجميع، وليست في الغرف المغلقة“، وفق قوله.

وكانت وزارة الداخلية أبعدت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافِدَين مصريين عن البلاد؛ عقب التحقيق معهما في القضية، مبررةً إبعادهم بأنه ”للمصلحة العامة“ دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب.

وتم في البداية ضبط 4 متهمين، بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

ويخضع المتهمون بقضية تمويل حزب الله للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، حيث بينت التحقيقات في وقت سابق، وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.

وكان من بين المتهمين مواطن كويتي يمتلك محل صرافة، ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

وأشارت مصادر إلى أن المتهمين الثلاثة خضعوا للتحقيق، حيث جرت تحويلات مالية إلى الحزب عبر محل الصرافة الذي يمتلكه المواطن، وأنكروا جميعا التهمة المسندة إليهم، مؤكدين عدم انتمائهم للحزب؛ فأخلت النيابة سبيلهم.

وبحسب تقارير سابقة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول الأخرى.

وكانت النيابة العامة استدعت الداعية حسين المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي، عقب أيام من عودته إلى الكويت، إثر شموله بالعفو الأميري الأخير؛ للتحقيق معه في القضية كشاهد على سبيل الاستدلال.

وأنكر المعتوق معرفته بالمتهمين في القضية والتبرعات، مبينا أنه ”رجل دين وله مؤلفات ومحاضرات ولا يعرف غالبية المتهمين“، ليتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيق معه، دون أن تُوجَّه إليه أي تهمة.