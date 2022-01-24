الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ بالستية في محافظة الجوف اليمنية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، أطلقت صاروخين باتجاه العاصمة أبوظبي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته مرفقا بمقطع فيديو للعملية على حسابها الرسمي بموقع تويتر ”تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة الـ04:10 بتوقيت اليمن في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية. مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية“.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية pic.twitter.com/SRIZ65vla3 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 24, 2022

وكانت الوزراة أعلنت في وقت سابق اليوم ”اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة اليوم الاثنين“.

وأكدت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ البالستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيانها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الاعتداءات.

وأهابت الوزارة ”بالجمهور الكريم استقاء كل الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة“.

ويأتي الاعتداء الحوثي بعد أسبوع من اعتداء آخر ،بطائرات مسيرة، استهدف منشآت وأعيانا مدنية في أبوظبي؛ ما أسفر عن وفيات وإصابات.