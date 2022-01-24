الإمارات تدمر صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الدولة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية ”اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة اليوم الإثنين“.

وأكدت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية ”وام“ أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيانها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الوزارة ”بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة“.

ويأتي الاعتداء الحوثي، بعد أسبوع من اعتداء آخر بطائرات مسيرة استهدف منشآت وأعيانا مدنية في أبوظبي، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وتوالت الإدانات العربية والدولية لاستهداف مناطق مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ أدانت السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان واليمن ومصر والأردن ولبنان والعراق ومجلس التعاون الخليجي والجزائر و المغرب والسودان و أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا، والأمم المتحدة، ودول أخرى في بيانات رسمية، الاعتداء.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية بـ“أشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات“.

‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين الماضي، السيطرة على حريق أدى لانفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية بالعاصمة أبو ظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ عن شرطة أبو ظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وأدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استهداف ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً أن ”هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.

وقال وزير خارجية الإمارات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: ”ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم“.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن ”دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم“.