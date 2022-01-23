وزير خارجية الكويت يسلم لبنان "مقترحات" لإعادة "بناء الثقة"

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه قدم ”مقترحات“ للرئيس اللبناني ميشال عون، من أجل ”بناء الثقة“ مجددا، مع بيروت.

وقال الشيخ أحمد الصباح، في مؤتمر صحفي، بعد لقائه الرئيس عون، في قصر بعبدا، يوم الأحد: ”أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان“.

وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح: "أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية لبناء الثقة مجددا مع لبنان.. طالبنا ألا يكون #لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي"#إرم_نيوز #الكويت pic.twitter.com/ItqvyK8jnX — إرم نيوز (@EremNews) January 23, 2022

وأضاف الوزير الكويتي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية: ”هم الآن في صدد دراستها (المقترحات)، وإن شاء الله يأتينا الرد قريبا“.

وتابع: ”طالبنا بألّا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصرا متألقا وأيقونة مميزة في المشرق العربي“، مشددا على أن لبنان ”ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان“.

وشدد على أنه ”لا توجه للتدخل“ في شؤون لبنان.

وزيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ الخلاف الدبلوماسي في العام الماضي، الذي اندلع إثر تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طردت الكويت والسعودية والبحرين دبلوماسيين لبنانيين، وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب التصريحات التي أدلى بها قرداحي.

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن، قرداحي، استقالته من منصبه في الحكومة اللبنانية، وسط مساع من حكومة، نجيب ميقاتي، لتسوية الأزمة مع دول الخليج.

ودعا ميقاتي في الشهر ذاته، إلى ”حوار وطني“ في بلده، من أجل تحسين العلاقات مع البلدان العربية، لا سيما دول الخليج.

ووصل وزير الخارجية الكويتي إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، أمس السبت، والتقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وقال الشيخ أحمد بعد اجتماعه مع نجيب ميقاتي: ”مجيئي إلى لبنان هو لدعم لبنان وانتشال لبنان من كل الذي يمر به ولمساعدته لتجاوز هذه المصاعب ولإعادة.. إجراءات بناء الثقة مع لبنان“.

وأضاف أن ”دول مجلس التعاون كافة متعاطفة ومتضامنة مع الشعب اللبناني“، مشيرا إلى أن ”التحرك الكويتي هو تحرك خليجي وهناك تنسيق مع جميع الدول الخليجية بهذا الموضوع“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.