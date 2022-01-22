اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث الاعتداء الحوثي على الإمارات

قرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطلبت دولة الإمارات في مذكرة رسمية الليلة عقد دورة غير عادية على مستوي المندوبين لمناقشة ”الأحداث الارهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشأت مدنية في إمارة أبو ظبي“ .

وعممت الأمانة العامة للجامعة العربية الطلب الإماراتي على الدول العربية وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

والجمعة، أدان مجلس الأمن بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات .

وكثف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في الأيام الماضية عملياته العسكرية لاستهداف مخازن السلاح ومواقع إطلاق الصواريخ والطيارات المسيرة في صنعاء وصعدة، والتي تستهدف بها ميليشا الحوثي الأعيان المدنية في السعودية عادة، إلا أنها وسعت مجال استهدافها ليشمل أهدافا مدنية في الإمارات.

وقالت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الجمعة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعتمد ”ردًا متكافئًا في كل عملياته العسكرية“.

وأضافت إثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن بحث الهجمات التي شنها الحوثيون، الاثنين، على الإمارات: ”يلتزم التحالف احترام القانون الدولي“ في هذه الحرب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ختام الاجتماع دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، ”بأشد العبارات“، الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية في الإمارات، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأكد أعضاء المجلس، أن ”الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين“.

وشددوا على ضرورة ”محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة“.

وحث البيان، جميع الدول على التعاون بشكل فعّال مع حكومة دولة الإمارات وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جدّد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على أن أي ”أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبرَّرة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان ارتكابها وأياً كان مرتكبوها“.

وأكدوا أيضًا، ”ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي – بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي – التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية“.

وقدّم أعضاء مجلس الأمن، خالص مواساتهم وتعازيهم لأسر ضحايا اعتداءات الحوثيين ولحكومتي الهند وباكستان، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.