سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة: التحالف يعتمد ردا متكافئا في كل عملياته العسكرية

قالت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الجمعة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعتمد ”ردًا متكافئًا في كل عملياته العسكرية“.

وأضافت إثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن بحث الهجمات التي شنها الحوثيون، الاثنين، على الإمارات: ”يلتزم التحالف احترام القانون الدولي“ في هذه الحرب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

والخميس، قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة إن صواريخ كروز وباليستية استُخدمت إلى جانب طائرات مسيرّة في الهجوم على العاصمة أبوظبي، مؤكداً أنه تم اعتراض عدد منها.

وقال السفير العتيبة، في ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أمريكا الوطني: ”استهدفت عدة هجمات مواقع مدنية في الإمارات بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وتم اعتراض عدد منها“.

وكانت ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أعلنت أنها نفذت الهجوم بخمسة صواريخ باليستية، وعدد من الطائرات المسيرة.

وأسفر الهجوم الحوثي على منشآت وأهداف نفطية ومدنية في أبوظبي عن مقتل ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية (هنديين وباكستاني)، وإصابة 6 آخرين، من بينهم اثنان من الجالية المصرية المقيمة في الإمارات.

ورداً على الهجوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن إدارته تدرس إعادة توصيفها لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.