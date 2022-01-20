الإمارات: صواريخ كروز وباليستية ومسيّرات استُخدمت في هجوم أبوظبي

قال سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، إن صواريخ كروز وباليستية استُخدمت إلى جانب طائرات مسيرّة في الهجوم الذي وقع يوم الإثنين الماضي على العاصمة أبوظبي، مؤكداً أنه تم اعتراض عدد منها.

وأسفر الهجوم الحوثي على منشآت وأهداف مدنية في أبوظبي عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين.

وقال السفير العتيبة، في ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أمريكا الوطني: ”استهدفت عدة هجمات مواقع مدنية في الإمارات بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وتم اعتراض عدد منها“.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أعلنت أنها نفذت الهجوم بخمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة.

ورداً على الهجوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن إدارته تدرس إعادة توصيفها لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.

وكانت الإدارة ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير شباط الماضي. وتطالب الإمارات بإعادته.

وقال العتيبة في تعليقاته إن الإمارات ”خرجت من اليمن منذ مدة“.

وأضاف أن ”مهاجمة بلد ليس في حالة اشتباك يبرر جدا“ إعادة التوصيف الإرهابي للحوثيين.

وكانت شرطة أبوظبي كشفت في وقت سابق عن ”اندلاع حريق صباح الإثنين، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك“.

وأضافت في بيان: ”كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي“.

وفي يوم الاثنين الفائت، أدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، استهداف ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً أن ”هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.

وقال وزير خارجية الإمارات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: ”ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم (الاثنين)“.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن ”دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم“.

ووصفت الوزارة تلك الهجمات بأنها ”جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية“.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قالت إن الحادث الذي وقع في مستودع للوقود في منطقة مصفح في أبوظبي، صباح الإثنين، نتج عنه حريق.

وأضافت الشركة، في بيان، أن ”أدنوك تعرب عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث وإصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم“.