الداخلية الكويتية ترد على اتهامها بـ"التعسف" أثناء ضبط مواطن

ردت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الأربعاء، على الاتهامات التي طالت قطاع الأمن الجنائي بشأن إجراءات ضبط وحجز مواطن، وصفها نشطاء وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ“التعسفية“.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان صدر عنها، إن ”المواطن الذي تم ضبطه صادر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة بناءً على شكوى مقدمة ضده، وإن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفق القانون“.

وأضافت الإدارة أن ”عملية الضبط تمت بناءً على قرار من النيابة العامة، وأن أمر النيابة العامة تضمن تنفيذ القرار ليلا دون استثناء، حيث تمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة مباشرة“، موضحة أنه ”تم التحقيق مع المواطن المضبوط وحجزه بأمر من وكيل النيابة، على أن يتم عرضه يوم الخميس على النيابة“.

ولم يكشف البيان عن طبيعة الشكوى المقدمة ضد المواطن والتهم الموجهة إليه، كما اكتفى البيان بالتأكيد أنه كويتي، دون الكشف عن هويته، التي أكد النشطاء أنه يُدعى محمد العجمي.

الإعلام الأمني:

إجراءات ضبط وتفتيش وحجز مواطن تمت بناءً على قرار من النيابة العامة pic.twitter.com/7fhdK8ceKr — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 19, 2022

وتصدر اسم المواطن خلال الساعات القليلة الماضية حديث نواب وحقوقيين أبدوا استنكارهم لإجراءات عملية الضبط والحجز، وطالبوا وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور بالتدخل بهذا الشأن والإفراج عن المواطن.

وعقب إصدار بيان وزارة الداخلية، استنكر النائب خالد المونس ما ورد في البيان، واعتبر أنه ”يتناقض مع ما حدث مع المواطن محمد العجمي من اقتحام لمنزله ليلا وترويع أسرته“، بحسب قوله.

وأضاف أن ”إقحام النيابة في الأحداث ليس مبررا للتعسف، وعلى وزير الداخلية أن يدرك بأن حفظ الكرامات مصون دستوريا لا انتهاكها، وهي الأهم في أبجديات العمل التنفيذي وعليه الالتزام بذلك“.