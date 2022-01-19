الإمارات تدعو واشنطن إلى إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة "إرهابية"

دعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، في أعقاب الهجوم الأخير للميليشيات على العاصمة أبوظبي.

ونقلت السفارة الإماراتية، عبر حسابها في تويتر، عن العتيبة دعوته ”الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف منظمة الحوثيين الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية“.

وتطرق السفير العتيبة، في تصريح له، إلى الاتصال الذي جمع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع الأمريكي، واتفقا خلاله على تنسيق المواقف ردًا على هجوم الحوثيين الإرهابي، والذي ناقشا خلاله أيضاً الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة، بحسب السفارة.

وأشارت السفارة إلى أن العتيبة يعتزم ”الانضمام إلى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي؛ لعقد اجتماعات في البيت الأبيض مع الإدارة الأمريكية والكونغرس في العاصمة واشنطن“، يوم الأربعاء.

وصّف معالي السفير يوسف العتيبة في تصريحات له اليوم الهجمات الحوثية على مواقع مدنية في الإمارات بهجمات ارهابية حيث راح ضحيتها 3 مدنيين أبرياء. ودعا الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف منظمة الحوثيين الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية. (1/3) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 19, 2022

بدوره، قال تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري إنه ملتزم بالضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة فرض سريع للعقوبات على الحوثيين؛ لوقف اعتداءاتهم.

وعبّر كروز، في تصريح له، عن التزامه بالضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة فرض سريع للعقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية بخصوص جماعة الحوثيين؛ بهدف وقف اعتداءاتهم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن، في فبراير/ شباط الماضي، عزمه رفع ميليشيات الحوثي من قائمة المنظمات ”الإرهابية“، والتي تم إدراجهم فيها من جانب الإدارة الأمريكية السابقة.

واعتبرت منظمات الإغاثة أن هذا التصنيف أضر بتقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين في اليمن.

وكان بايدن قد أكد، في خطاب له في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حينها، حول السياسة الدولية لإدارته، أن الأخيرة ”تعزز جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن“ التي ”تسببت بكارثة إنسانية واستراتيجية“.

يذكر أن ميليشيات الحوثي نفذت، الإثنين، هجوماً بطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، استهدف منشآت اقتصادية، وخلف 3 قتلى من الجنسية الآسيوية، وعددا من الإصابات، من بينهم اثنان من الجالية المصرية المقيمة في الإمارات.

ونددت دول عربية وغربية بشدة بالهجوم الحوثي على دولة الإمارات، الذي يأتي بعد اختطاف واحتجاز سفينة الشحن ”روابي“ التي كانت ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر.