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محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي "الهجوم الإرهابي الحوثي" على الإمارات
تاريخ النشر: 19 يناير 2022 17:38 GMT
تاريخ التحديث: 19 يناير 2022 19:15 GMT

محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي "الهجوم الإرهابي الحوثي" على الإمارات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع لويد أوستين وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اتصال هاتفي،

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المصدر: إرم نيوز

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع لويد أوستين وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اتصال هاتفي، الهجمات الإرهابية الحوثية على دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“.

وذكرت الوكالة أن ولي عهد أبو ظبي، والمسؤول الأمريكي، بحثا العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خاصة على المستويين الدفاعي والعسكري.

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا كذلك التطورات في المنطقة، والملفات الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال ”الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية“.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات، ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها، وسلامة أراضيها.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد، ووزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال التعاون العسكري والأمني بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في الإمارات.

وكانت الإمارات قالت، الإثنين الفائت، إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثيين على أبو ظبي، الإثنين، وأدت لمقتل 3 أشخاص، وذلك بعدما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: ”ندين استهداف ميليشيات الحوثيين الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم.. هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.

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