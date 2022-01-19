المبعوث الأمريكي لليمن يزور الخليج لبحث جهود السلام

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج سيزور منطقة الخليج ولندن في جولة تبدأ اليوم الأربعاء.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الزيارة تأتي بهدف ”تنشيط جهود السلام“ والضغط من أجل وقف التصعيد ومعالجة ”الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة“ في اليمن.

وأضاف البيان أن زيارة ليندركينج تأتي أيضاً ”لاستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة“.

وبحسب البيان الأمريكي، سيركز المبعوث أيضا على ”الحاجة الملحة لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية العصيبة التي يواجهها اليمنيون“.

يأتي ذلك في أعقاب هجوم لميليشيات الحوثي استهدف دولة الإمارات بطائرات مسيرة، نددت به الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية.

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد أدان، الإثنين، الاعتداء الحوثي مؤكداً أن ”هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.

وطلبت الإمارات من مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الهجوم.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، السيطرة على حريق أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية في العاصمة أبوظبي.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وكانت مصر قد أعلنت في بيان رسمي إصابة اثنين من مواطنيها في حادث الاستهداف الحوثي لدولة الإمارات.

وعقب الاستهداف الحوثي للإمارات، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، شن ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن ”الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه الميليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي“.

وشدد المالكي على أن “ الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وأضاف أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية يؤكد تهديد هذه الميليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات هي امتداد لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليميا.