دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي وإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

#عاجل_وام | الإمارات تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن وإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد. pic.twitter.com/Q9wsbRzcaw — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2022

جاء ذلك في رسالة قدمتها الإمارات العربية المتحدة، إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، طلبت فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، والتي وقعت أمس الإثنين الـ17 يناير.

وحسب الوكالة، ”تدين الرسالة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد“.

ونقلت عن لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، قولها ”تدين دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي“. مضيفة: ”تتقدم دولة الإمارات بخالص التعازي لأسر المتوفين ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل“.

وشددت نسيبة على أن ”هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن“.

وتابعت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة: ”تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة، لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنّت في تجاهل تام للقانون الدولي“.

وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت عند الساعة العاشرة من صباح الإثنين 17 يناير 2022، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد أسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين، بينما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

وقد دانت العديد من الدول بأشد العبارات الهجوم الحوثي، معلنة تضامنها مع دولة الإمارات.

وأمس الإثنين، أدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، استهداف ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً أن ”هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.