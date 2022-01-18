استجواب وزير الدفاع الكويتي في البرلمان ينتهي بطلب طرح الثقة

انتهى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، الذي تمت مناقشته في جلسة البرلمان التي انعقدت الثلاثاء، بتوقيع 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير.

ووقع الطلب كل من النواب شعيب المويزري، ثامر السويط، مبارك الحجرف، أحمد مطيع، خالد مونس، عبدالكريم الكندري، مرزوق الخليفة، فارس العتيبي، الصيفي الصيفي، ومحمد المطير.

وتلا رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، أسماء النواب الموقعين على الطلب، عقب الاستجواب الذي قدمه النائب حمدان العازمي، على أن يتم التصويت على الطلب في جلسة 26 من الشهر الجاري.

وينص القانون الكويتي على أنه ”لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت“.

وتضمن الاستجواب الذي تمت مناقشته 5 محاور، وهي إقحام المرأة في السلك العسكري، تجاهل توصيات المحاسبة في شأن صفقة اليوروفايتر، عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التفريط في أراضي الدولة، عدم تطبيق سياسة الإحلال، واستمر النقاش حول محاور الاستجواب عدة ساعات، وتباينت وجهات النظر النيابية تجاه هذا الاستجواب بين من أيده وأعلن عزمه طرح الثقة في الوزير، وبين من عارضه.

وكان النائب خالد العنزي من المعارضين لهذا الاستجواب، حيث قال إنه ”قُدم في الحكومة السابقة وللوزير نفسه، وأُعيد تقديمه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، هنا شخصنة للاستجواب، حيث تعهد النائب بتوجيهه للوزير إن عاد لنفس الوزارة، الجميع تفاجأ بسرعة تقديم الاستجواب“.

وأضاف أن ”منع المرأة من الدخول للسلك العسكري يدخلنا في حرج دولي، موجودة في وزارة الداخلية وفي حرس المجلس، فأين المشكلة في وزارة الدفاع“.

ويعتبر إقحام المرأة في السلك العسكري أبرز محاور الاستجواب، حيث واجه هذا القرار منذ صدوره في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جدلاً وردود فعل متباينة، بين من رحب به وبين من انتقده وطالب بإعادة النظر به؛ بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.

وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واستمر التسجيل حتى تاريخ 2 من الشهر الجاري.

وذكرت تقارير محلية أنه ”ستتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة“، وقبل يومين، أمر وزير الدفاع بتأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، من اللاتي سجلنَ مؤخراً للالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة بتاريخ البلد الخليجي، حتى الحصول على رأي شرعي من هيئة الإفتاء الرسمي.

وجاء قرار التأجيل عقب لقاء الوزير بعدد من علماء الدين، بينهم الدكتور عثمان الخميس والدكتور نايف محمد العجمي، إضافة إلى وزراء ونواب، للبحث في قرار التحاق المرأة بالسلك العسكري.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم، وكانت سبباً في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين تجنباً لأزمة في البلاد.