التحالف العربي: الأعمال العدائية للحوثيين تهديد للأمن الإقليمي والدولي

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية اليوم بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وقال العميد المالكي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية يؤكد تهديد هذه الميليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات هي امتداد لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليميا.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد وتحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف واسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.

وأدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الإثنين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً أن ”هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.

وقال وزير خارجية الإمارات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: ”ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم“.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن ”دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم“.

ووصفت الوزارة تلك الهجمات بأنها ”جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية“.

وأوضحت الوزارة أن ”هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع، في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة“.

ودعت الوزارة الإماراتية المجتمع الدولي إلى ”إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفضها رفضاً تاماً“.

كما أعربت وزارة الخارجية عن ”تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي ومواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل“.