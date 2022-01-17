الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد خلاله ”إدانة واستنكار الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية“.

كما عبر وزير الخارجية الأمريكي عن ”تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين“.

من ناحيتها، أدانت فرنسا، يوم الإثنين، ”بأشد العبارات“ الهجمات ”التي تبنتها ميليشيات الحوثي على مطار أبوظبي الدولي، والمنطقة الصناعية المجاورة، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان، إن ”هذه الهجمات تهدد أمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار المنطقة، وفرنسا تعرب عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الهجمات“.

كما أدانت السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان واليمن ومصر والأردن ولبنان والعراق ومجلس التعاون الخليجي والجزائر والمغرب وتركيا، والأمم المتحدة، في بيانات رسمية، الاعتداء.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استهداف ميليشيات الحوثي مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً أن ”هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.

وقال وزير خارجية الإمارات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): ”ندين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم“.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن ”دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وهذا التصعيد الإجرامي الآثم“.

ووصفت الوزارة تلك الهجمات بأنها ”جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية“. وأوضحت الوزارة أن ”هذه الميليشيات الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع، في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة“.

ودعت الوزارة الإماراتية المجتمع الدولي إلى ”إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفضها رفضاً تاماً“.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين، السيطرة على حريق أدى في وقت سابق إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية في العاصمة أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن شرطة أبوظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح الإثنين، في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.