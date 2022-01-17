الإمارات: "الاستهداف الحوثي الآثم لمناطق مدنية لن يمر دون عقاب"

أدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الإثنين استهداف ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً أن ”هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب“.

وقال وزير خارجية الإمارات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: ”ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم“.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن ”دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم“.

ووصفت الوزارة تلك الهجمات بأنها ”جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية“.

وأوضحت الوزارة أن ”هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع، في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة“.

ودعت الوزارة الإماراتية المجتمع الدولي إلى ”إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفضها رفضاً تاماً“.

كما أعربت وزارة الخارجية عن ”تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي ومواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل“.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد قالت إن الحادث الذي وقع في مستودع للوقود في منطقة مصفح في أبوظبي، صباح اليوم الإثنين، نتج عنه حريق وإنها تعمل مع السلطات المختصة ”لمعرفة وتحديد أسباب الحادث“، حسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضافت الشركة، في بيان، أن ”أدنوك تعرب عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث وإصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم، وحاليا تقوم فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث“.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، السيطرة على حريق أدى في وقت سابق إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية في العاصمة أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن شرطة أبوظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وكانت شرطة أبوظبي قد كشفت في وقت سابق عن ”اندلاع حريق صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك“.

وأضافت في بيان: ”كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي“.