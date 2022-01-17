الإمارات.. حريق يسفر عن انفجار صهاريج وقود في أبوظبي

أعلنت السطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق أدى لانفجار صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية بالعاصمة أبوظبي.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد ”أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم؛ ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك“.

وأضافت ”كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي“.

وبحسب الوكالة، تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيار ”درون“ وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق.

وقد باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.