أردوغان يبحث مع وزير خارجية قطر في إسطنبول "تطورات المنطقة"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يزور تركيا حاليًا، آخر المستجدات في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، ”جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“

بدوره، قال وزير الخارجية القطري عبر حسابه على ”تويتر“، الجمعة: ”التقيت، اليوم، في إسطنبول بالرئيس التركي، حيث نقلت له تحيات سيدي حضرة صاحب السمو، وتناقشنا في آخر المستجدات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.

التقيت اليوم في #اسطنبول بفخامة الرئيس التركي @rterdogan_ar، حيث نقلت له تحيات سيدي حضرة صاحب السمو @TamimBinHamad، وتناقشنا آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/r3dUonxFLe — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 14, 2022

بدورها أفادت وكالة ”الأناضول“ التركية الرسمية، بأن اللقاء كان مغلقًا، وجرى في قصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول.

وحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

وفي السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، هاتفيًا، مع الرئيس التركي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

وجرى خلال الاتصال، وفق وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، استعراض المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتُعد تركيا وقطر شريكين إستراتيجيين يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات.