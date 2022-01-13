مجلس الأمة الكويتي يوافق على تخفيف بعض مخالفات الإعلام

وافق مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة خاصة عقدها الخميس، على تعديلات بقانوني ”الإعلام المرئي والمسموع“ و“المطبوعات والنشر“، تضمنت تخفيف بعض العقوبات في مخالفات الإعلام.

وأحال مجلس الأمة القانونين وتعديلاتهما إلى الحكومة عقب التصويت والموافقة عليهما بالأغلبية، حيث شملت التعديلات عدة مواد في القانونين، شمل أحدها إلغاء عقوبة الحبس في بعض جرائم الرأي والاكتفاء بالغرامة.

وشملت التعديلات على قانون ”المرئي والمسموع“، رقم (61) لسنة 2007، المسؤولية الجزائية في بث محظورات في المادة الإعلامية، حيث نص التعديل على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية.

وكانت المسؤولية سابقا تمتد إلى مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة قد ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.

وحسب التعديل بهذا الشأن، تقوم مسؤولية الضيف الجزائية عن ارتكابه المخالفة في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بالعقوبات نفسها الواردة في هذه المادة.

وأقرت التعديلات على عقوبة الغرامة المالية بدلا من الحبس، لكثير من المخالفات ومنها ”خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو إهانة أو تحقير القضاء أو رجال القضاء، والتأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد وغيرها من المخالفات“.

وأشار النائب حمد المطر، رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية إلى أن عقوبات (الحبس) وفق التعديلات على القانون، اقتصرت على ثلاث حالات فقط، وهي ”المساس في الذات الإلهية والأنبياء والرسل وأمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت، والذات الأميرية وقلب نظام الحكم“، بحسب صحيفة ”الراي“ المحلية.

الجلسة الخاصة اليوم، والذي أقر بها قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر . pic.twitter.com/AOvz5klKVz — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) January 13, 2022

وقال النائب أسامة الشاهين الذي نشر أبرز التعديلات على القوانين التي تمت الموافقة عليها عبر حسابه في ”تويتر“، ”قد تم تضييق محظورات الطباعة والنشر، و(فتح) الحد الأدنى للعقوبة، و(إلغاء) جريمة الإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة، وإلغاء عقوبات الحبس في جرائم الرأي“.

تم الآن إقرار المداولة الثانية والنهائية لتعديلات على قانون ”الإعلام المرئي والمسموع“ ٢٠٠٧/٦١ بأغلبية ٥٢. تم (إبقاء) المحظورات العقائدية والأخلاقية، و(إلغاء) عقوبات الحبس في جرائم الرأي، و(إلغاء) مسؤولية المذيع والمصور والمخرج عن تجاوزات ضيوف برامجهم!#من_حقك_أن_تعرف https://t.co/Vjcv3fiFJc pic.twitter.com/RMco6JJ9yz — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 13, 2022

وأقر مجلس الأمة ”إلغاء تجريم الإساءة للدول الصديقة“ وعدم اعتبارها من محظورات قانون المرئي والمسموع، نظرا لوجود قوانين أخرى تجرم هذا الفعل.

تم الآن إقرار المداولة الثانية والنهائية لتعديلات على قانون ”المطبوعات والنشر“ ٢٠٠٦/٣ بأغلبية ٤٧. تم (إبقاء) المحظورات العقائدية والأخلاقية، و(تضييق) محظورات الطباعة والنشر، و(إلغاء) جريمة الإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة، و(فتح) الحد الأدنى للعقوبة.#من_حقك_أن_تعرف — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 13, 2022

واقتصرت محظورات النشر التي لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات وفق التعديل على (خدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة، وإفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية، والمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية، والدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة، وخروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها).

وألغيت من القانون بعض المحظورات المتضمنة بعض العبارات الموسعة والمعاني المبهمة.

وتضمنت التعديلات كذلك تخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار كويتي (نحو 826 ألف دولار) إلى 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.