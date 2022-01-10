الناشطة القطرية نوف المعاضيد تظهر مجددا بعد تقارير حول مقتلها

ظهرت الناشطة القطرية نوف المعاضيد في عدد من مقاطع الفيديو مساء الأحد، نافية شائعات وفاتها التي راجت خلال الفترة الماضية.

ونشرت الناشطة القطرية، المعروفة بانتقاد وضع المرأة في بلادها، عبر حساب جديد على موقع تويتر مقاطع قالت فيها إنها موجودة في الدوحة وإنها بخير.

وقالت نوف ”.. أنا بخير وصحة وسلامة والحمد لله رب العالمين.. ها الفيديو عشان أطمن الشعوب اللي قامت.. شكرا لأنكم قمتم، لكني أنا بخير وصحة وسلامة..“.

وعادت في مقطع آخر لتؤكد أن مقاطع الفيديو جديدة، قائلة ”بعد تاني اللي يشككون في صحة الفيديو ترا اليوم تاريخ 9 /1 / 2022.. نوف موجودة . نوف حية. نوف ما ماتت. نوف حية ..“.

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كانت نوف المعاضيد عادت إلى قطر في أيلول/سبتمبر، قادمة من بريطانيا، حيث تقدمت بطلب لجوء، قبل أن تذكر في سلسلة تغريدات تلقيها تهديدات.

وبعد سلسلة التغريدات التي زعمت فيها أن عائلتها حاولت إيذاءها، لم تنشر الشابة على ”تويتر“ أي تغريدات منذ، 13 تشرين الأول/أكتوبر، أو على إنستغرام منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وجرى تداول وسم #أين_نوف على تويتر، في وقت تزايد التركيز فيه على قضايا حقوق الإنسان في قطر قبل عام من استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال مصدر مطلع على قضية المعاضيد لـ“فرانس برس“ إن السلطات القطرية كانت تقدم المساعدة إليها، وتقدم لها الرعاية اللازمة في مكان غير محدد.

وفي ديسمبر، أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان مقتل نوف المعاضيد، بعد أسابيع من عودتها إلى بلادها متخلية عن طلب لجوء في بريطانيا.

وأوضح المركز أن ”المعاضيد“ اختُطفت من قِبل أفراد عائلتها، في وقتٍ متأخر من مساء يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد أن أمرت السلطات العليا ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها برفع حمايتهم عنها وتسليمها إلى الأسرة.

وحصلت ”المعاضيد“ على وعدٍ بالحماية قبل عودتها إلى قطر.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن أحد أفراد أسرة ”نوف“ قتلها في نفس الليلة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أكد مسؤول قطري أن الشابة القطرية بخير.

وقال المسؤول الذي تحدّث لوكالة ”فرانس برس“ مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن المعاضيد ”آمنة وبصحة جيدة، لكنها غير قادرة على التحدث علنًا، وتطلب الخصوصية“.