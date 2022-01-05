قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

دانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، احتجاز سفينة إماراتية من قبل الحوثيين قبالة سواحل محافظة الحديدة في اليمن.

ودعت الوزارة، عبر تغريدة على موقعها الرسمي في ”تويتر“، إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها، مؤكدة رفضها التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.

وشددت الوزارة على ”ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم“.

https://twitter.com/MofaQatar_AR/status/1478783587172458504

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أن تنفيذ عملية قرصنة سفينة النقل البحري“روابي“، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلق من ميناء الحديدة في اليمن.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن ميناء الحديدة مركز رئيس لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، مضيفًا أن ”الحديدة والصليف مركزان رئيسان للأعمال العدائية، وتهديد للأمن البحري“، مشيرًا إلى أنه رصد ووثق ”عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف“.

وكان التحالف العربي أكد، أمس الثلاثاء، أن سفينة الشحن التجاري الإماراتية ”روابي“، التي تعرضت للقرصنة، والاختطاف، والسطو المسلح، من جانب ميليشيات الحوثيين، احتجزت في المياه الدولية.