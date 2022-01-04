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مجلس الشورى القطري يشتكي مواطنا احتج على غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 04 يناير 2022 16:04 GMT
تاريخ التحديث: 04 يناير 2022 17:20 GMT

مجلس الشورى القطري يشتكي مواطنا احتج على غلاء الأسعار

قدم مجلس الشورى القطري شكوى ضد أحد مواطني البلد الخليجي، في حادثة جرت انتقادات لاذعة على البرلمان الجديد، الذي انتخب القطريون قبل أشهر ثلثي أعضائه، في أول تجربة

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المصدر: إرم نيوز

قدم مجلس الشورى القطري شكوى ضد أحد مواطني البلد الخليجي، في حادثة جرت انتقادات لاذعة على البرلمان الجديد، الذي انتخب القطريون قبل أشهر ثلثي أعضائه، في أول تجربة من نوعها تشهدها البلاد.

وفاجأ أحمد الكواري، وهو مواطن قطري نشط في التدوين على تويتر، مواطنيه عندما قال إنه يواجه شكوى قدمها مجلس الشورى ضده، وإنها أحيلت إلى النيابة العامة حاليا بعد أن استدعته هيئة حكومية مسؤولة عن ”الجرائم الإلكترونية“، في إشارة للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتكى المجلس الذي يتألف من 45 عضوا من تغريدة كتبها الكواري على تويتر، قبل أن يمسحها بعد نحو نصف ساعة؛ بسبب نصائح وجهت له من قبل شخص، لكونها قد تتضمن مخالفة للقوانين، على حد قوله.

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وقال الكواري إن التغريدة التي اشتكى مجلس الشورى منها تعود لنحو شهر، وتضم كلمة متداولة بين القطريين في المجالس على سبيل ”القشمرة“؛ أي المزاح وفق اللهجة المحلية.

 

لكن مواطنين قطريين كثرا نشروا صورة لتغريدة تتضمن ردا من الكواري يقول فيه ”كلهم حرامية“، في معرض رده على نقاش عبر تويتر حول ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والوقود والاتصالات وتذاكر السفر، ودور وزارة الاقتصاد ومجلس الشورى وجمعية حماية المستهلك في مواجهة ذلك الغلاء.

ونفى الكواري أن تكون الشكوى بسبب تغريدة ”كلهم حرامية“، لكنه انتقد مجلس الشورى بشدة، قبل أن يجد مؤيدين له في موقفه ذاك، بجانب فريق آخر وقف ضده.

وقالت مغردة تدعى ناهد في مشاركتها بنقاش واسع حول شكوى مجلس الشورى ضد الكواري: ”الكويتيين مقطعين نوابهم محد فيهم اشتكى على مواطن“.

وتشهد قطر حملة تدعو لمقاطعة شركة اتصالات على خلفية ارتفاع أسعار خدماتها.

ووصف الكواري الشكوى ضده بأنها صدمة كبيرة، وقال إنه كمواطن قطري بات بين ”المطرقة والسندان“ بسبب تصرف مجلس الشورى ”المؤسف“، الذي لم يستطع بعض أعضائه الخروج من ”عباءة الحكومة والعسكرية لعباءة المواطن“.

كما قال في رد نشره على حسابه في تويتر إن مجلس الشورى لم يستطع تحمل تغريدة من مواطن يتحمل الديون وارتفاع الأسعار وقطع رواتب وقطع علاوات، وأكمل: ”إذ أنت يا مجلس الشورى متفرغ تشتكي على مواطن وشايف المشاكل الي تصر بحق المواطن من غلاء وارتفاع أسعار ومنت قادر تقول كلمة.. للأسف صار لكم ثلاثة شهور ما شفنا منكم شي غير التصوير في المجالس“.

وقال الكواري أيضا إن أكبر إنجازات مجلس الشورى لحد الآن هي الشكوى ضده، وتابع منتقدا أعضاء المجلس: ”استحوا على وجهكم.. والله عيب“.

وشهدت قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول انتخابات لاختيار 30 عضوا في مجلس الشورى، بينما عين أمير البلاد 15 عضوا آخرين، لكن جدلا واسعا صاحب تلك الانتخابات وانتهى باعتقال بعض المحتجين على حرمانهم من المشاركة، سيما أبناء قبيلة آل مرة العريقة.

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