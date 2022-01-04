مجلس الشورى القطري يشتكي مواطنا احتج على غلاء الأسعار

قدم مجلس الشورى القطري شكوى ضد أحد مواطني البلد الخليجي، في حادثة جرت انتقادات لاذعة على البرلمان الجديد، الذي انتخب القطريون قبل أشهر ثلثي أعضائه، في أول تجربة من نوعها تشهدها البلاد.

وفاجأ أحمد الكواري، وهو مواطن قطري نشط في التدوين على تويتر، مواطنيه عندما قال إنه يواجه شكوى قدمها مجلس الشورى ضده، وإنها أحيلت إلى النيابة العامة حاليا بعد أن استدعته هيئة حكومية مسؤولة عن ”الجرائم الإلكترونية“، في إشارة للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتكى المجلس الذي يتألف من 45 عضوا من تغريدة كتبها الكواري على تويتر، قبل أن يمسحها بعد نحو نصف ساعة؛ بسبب نصائح وجهت له من قبل شخص، لكونها قد تتضمن مخالفة للقوانين، على حد قوله.

وقال الكواري إن التغريدة التي اشتكى مجلس الشورى منها تعود لنحو شهر، وتضم كلمة متداولة بين القطريين في المجالس على سبيل ”القشمرة“؛ أي المزاح وفق اللهجة المحلية.

للتوضيح وسبب شكوى مجلس الشورى والتغريدة المقصوده 👇 pic.twitter.com/tKsnsxzzlP — احمد الكواري (@1xbUhamad01) January 3, 2022

لكن مواطنين قطريين كثرا نشروا صورة لتغريدة تتضمن ردا من الكواري يقول فيه ”كلهم حرامية“، في معرض رده على نقاش عبر تويتر حول ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والوقود والاتصالات وتذاكر السفر، ودور وزارة الاقتصاد ومجلس الشورى وجمعية حماية المستهلك في مواجهة ذلك الغلاء.

ونفى الكواري أن تكون الشكوى بسبب تغريدة ”كلهم حرامية“، لكنه انتقد مجلس الشورى بشدة، قبل أن يجد مؤيدين له في موقفه ذاك، بجانب فريق آخر وقف ضده.

إن كان شخص يصف اعضاء مجلس

الشورى بأنهم (كلهم حرامية) هكذا

بدون إثبات، هذه لا تسمى حرية رأي

ومن يتباكى على هكذا "حرية" مخطئ

وعليه أن يعيد فهمه للأمور

للمواطن حق نقد أعمال المسؤولين

وضعف إنجازاتهم وقصورهم بأداء مهامهم

انقد "عمل" المسؤول بكل أريحية

لكن القذف بلا دليل أمر غير مقبول — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) January 3, 2022

أحنا ما نختلف معاكم بإذن الله ولا أحد يرضى بذلك

ولكن السؤال ؟

ليش مجلس الشورى تصدر المشهد وأعتبرها له

مع العلم هناك جهتين لم تحرك ساكن ولم ترفع شكوى !

حسب خبرتي القانونية القضية فاشلة والنيابة بتحفظ القضيه

هذا اذا لم يكن هناك تدخل من خارج النيابة العامة في القضية

والله أعلم — سالم المهندي🔟 (@PPQeyaabH05n2FR) January 3, 2022

وقالت مغردة تدعى ناهد في مشاركتها بنقاش واسع حول شكوى مجلس الشورى ضد الكواري: ”الكويتيين مقطعين نوابهم محد فيهم اشتكى على مواطن“.

الكويتين مقطعين نوابهم محد فيهم اشتكى على مواطن — نــاهــد (@naah1980) January 3, 2022

وتشهد قطر حملة تدعو لمقاطعة شركة اتصالات على خلفية ارتفاع أسعار خدماتها.

ووصف الكواري الشكوى ضده بأنها صدمة كبيرة، وقال إنه كمواطن قطري بات بين ”المطرقة والسندان“ بسبب تصرف مجلس الشورى ”المؤسف“، الذي لم يستطع بعض أعضائه الخروج من ”عباءة الحكومة والعسكرية لعباءة المواطن“.

كما قال في رد نشره على حسابه في تويتر إن مجلس الشورى لم يستطع تحمل تغريدة من مواطن يتحمل الديون وارتفاع الأسعار وقطع رواتب وقطع علاوات، وأكمل: ”إذ أنت يا مجلس الشورى متفرغ تشتكي على مواطن وشايف المشاكل الي تصر بحق المواطن من غلاء وارتفاع أسعار ومنت قادر تقول كلمة.. للأسف صار لكم ثلاثة شهور ما شفنا منكم شي غير التصوير في المجالس“.

@ShuraQatar

شكراً يا مجلس الشورى على الشكوى

شكراً على الانجاز الكبير تحويل مواطن للنيابة.

حسبي الله ونعم الوكيل، يتبع2👇 pic.twitter.com/DWY9YoZtPM — احمد الكواري (@1xbUhamad01) January 3, 2022

وقال الكواري أيضا إن أكبر إنجازات مجلس الشورى لحد الآن هي الشكوى ضده، وتابع منتقدا أعضاء المجلس: ”استحوا على وجهكم.. والله عيب“.

وشهدت قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول انتخابات لاختيار 30 عضوا في مجلس الشورى، بينما عين أمير البلاد 15 عضوا آخرين، لكن جدلا واسعا صاحب تلك الانتخابات وانتهى باعتقال بعض المحتجين على حرمانهم من المشاركة، سيما أبناء قبيلة آل مرة العريقة.