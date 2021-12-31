محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء اليمني في أبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الجمعة في أبوظبي، رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، فقد بحث ولي عهد أبوظبي و رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ”العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين“، إضافة إلى تطورات الأوضاع خاصة الإنسانية والمستجدات على الساحة اليمنية.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد والدكتور معين عبدالملك ”وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات محل الاهتمام المشترك بين الجانبين“.

وأكد محمد بن زايد خلال اللقاء ”حرص دولة الإمارات على مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره“، مجددا ”التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته إلى التنمية والأمن والسلام“، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك ”الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها الأخوي لليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية“، مشيداً ”بدور الدولة في تأهيل وتأسيس المرافق الحيوية وتطوير البنى التحتية في اليمن“.

كما أشاد معين عبد الملك ”بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودوره المحوري في نصرة الشعب اليمني على مختلف المستويات“.