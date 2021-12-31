استقالة حكومتين ودخول المرأة السلك العسكري.. أبرز ملفات الكويت في 2021

شهدت الكويت خلال العام 2021، أحداثا بارزة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحلحلة لملفات عالقة منذ سنوات، في العام الذي عايش فيه المواطنون توترًا سياسيًا وصعوبات اقتصادية.

وكان من أبرز تلك الملفات التي أصبحت حديث الرأي العام استقالة حكومتين في البلاد ودخول المرأة للسلك العسكري والعفو عن معارضين وغيرها، نستعرضها خلال التقرير التالي:

استقالة حكومتين وتشكيل ثالثة

بدأ العام الحالي باستقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد 35 يوما على تشكيلها، إثر حالة التوتر بينها وبين مجلس الأمة، على خلفية إعلان ثلاثة نواب استجواب رئيس الحكومة، بحجة ”مخالفته للدستور في التشكيل الوزاري وهيمنة الحكومة في تكوين البرلمان“.

وبعدها بأيام أعيد تكليف الشيخ صباح الخالد لتشكيل حكومته الثانية والتي أدت القسم في نهاية آذار/ مارس الماضي، أمام مجلس الأمة بحضور 17 نائبا إضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فيما قاطع بقية النواب الجلسة.

واستمرت حالة التوتر بين الحكومة هذه ومجلس الأمة الذي تسبب عدد من نوابه بتعطيل عدة جلسات إثر جلوسهم على المقاعد المخصصة للوزراء.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، قدمت الحكومة الثانية المرافقة لمجلس الأمة الحالي المنتخب نهاية عام 2020، استقالتها ليتم تكليف الشيخ صباح الخالد مرة أخرى بتشكيل الحكومة والتي تم الإعلان عنها رسميا قبل أيام.

حوار وطني بدعوة من الأمير

دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، الحكومة ومجلس الأمة إلى حوار وطني يجمعها، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين ونبذ الخلافات بينهما.

وبدأت جلسات الحوار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحضرها ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة، وعلى رأسهم رئيسا السلطتين صباح الخالد ومرزوق الغانم.

العفو عن معارضين

أسفر الحوار الوطني عن حل واحدة من أبرز الملفات العالقة وهي العفو عن معارضين بارزين، وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك والمدانون معه بقضية ”اقتحام مجلس الأمة“ أشهر قضية سياسية في البلاد.

وعاد البراك والمدانون بهذه القضية من تركيا عقب إصدار العفو عنهم، تنفيذا لمرسوميْ العفو اللذين شملا 35 اسماً، بينهم المدانون بقضية ”خلية العبدلي“ والمتسترون عليهم ومن ضمنهم الداعية حسين المعتوق.

انشقاقات المعارضة

شهدت صفوف المعارضة في الكويت انشقاقات إثر حالة التوتر التي بدأت منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وقبل بدء الحوار الوطني، حيث شن معظم المعارضين الذين كانوا في تركيا هجوماً ضد النواب المعارضين، انتقدوا فيه مقاطعتهم لجلسة أداء القسم التي تم خلالها التصويت على قانون العفو الشامل.

واستمرت حالة التوتر بين أطياف المعارضة عقب إقامة جلسات الحوار الوطني وإصدار العفو، ليبدأ التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات، تزامنا مع دعوة مسلم البراك لعقد اجتماع للمعارضة يوم الإثنين المقبل، والذي قوبل برفض من النائب السابق والمعارض فيصل المسلم الذي اعتذر عن الحضور.

التحاق المرأة بالجيش لأول مرة

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدر قرار سمح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري لأول مرة في البلد الخليجي، عقب أعوام من إثارة القضية والحديث عن دراسة لتجنيد المرأة إلى جانب الرجال.

ويوم 16 ديسمبر، أعلنت رئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي، عن فتح باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون.

عزل وسجن قضاة

وأصدرت محكمة الجنايات في 28 ديسمبر/كانون الأول، أحكاماً بسجن 6 قضاة من (5 إلى 15) عاما، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة أملاك لهم، عقب إدانتهم بقضية ”شبكة فؤاد الإيراني“، التي يترأسها الإيراني فؤاد صالحي، والتي تم ضبطها منتصف العام 2020.

ويعتبر حكم سجن وعزل القضاة الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

ارتفاع أسعار النفط يخفض العجز

وعانى الاقتصاد الكويتي من عدة صعوبات إثر أزمة أسعار النفط، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا، لتنفرج الأوضاع إثر ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية، والذي أدى إلى تخفيض العجز في الموازنة.

وسجلت الموازنة الكويتية تراجعا في العجز بنسبة 84 % بما قيمته 4 مليارات دينار في أول 8 أشهر من موازنة العام الحالي الذي سينتهي في 31 مارس 2022؛ ليبلغ عجز الموازنة بنهاية نوفمبر الماضي نحو 775.39 مليون دينار مقارنة مع 4.78 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2020.

تخفيف قيود كورونا

في تموز/ يوليو، أعلن مجلس الوزراء عن تخفيف القيود التي فرضت مدة طويلة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت الإجراءات فتح الأنشطة التجارية كافة من دون إلزامها بمواعيد إغلاق محددة مثلما كان يتم العمل به في السابق، بالإضافة إلى السماح بالمؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.