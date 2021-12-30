البحرين تعين وحيد مبارك سيار رئيسا لبعثتها الدبلوماسية لدى سوريا

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين رئيس لبعثة المملكة الدبلوماسية لدى الجمهورية العربية السورية، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقالت الوكالة إن المرسوم يقضي بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى سوريا، بلقب سفير فوق العادة مفوض.

جلالة الملك المفدى يصدر مرسوماً بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة #البحرين لدى الجمهورية العربية #السورية https://t.co/DBOxsRuzCs pic.twitter.com/zA7UYzq2WU — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) December 30, 2021

وكان السفير وحيد مبارك سيار قد شغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون منذ سبتمبر 2015.

والتحق السفير سيار بوزارة الخارجية العام 1975، وانضم للعمل في سفارة البحرين في تونس وعمل نائبا للمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية في الفترة من 1980 إلى 1986.

وكان المسؤول البحريني مستشارا بسفارة المملكة في مصر ونائبا للمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية في الفترة من 1988 إلى 1996.

وعمل سيار مستشارا في سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة، والشخص الثاني بالسفارة بين عامي 1996 و2001، وكان سفيرا في سوريا بين عامي 2001 و2008.

كما شغل منصب سفير المملكة لدى دولة قطر بين عامي 2011 و2015.

نبذة عن سعادة السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون ومسيرة حافلة في العمل الدبلوماسي🇧🇭#رواد_الدبلوماسية pic.twitter.com/u95qhuygnS — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) August 11, 2020

وكانت البحرين قد أعلنت فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بعد يوم من افتتاح الإمارات سفارتها بشكل رسمي في إطار عودة العلاقات مع سوريا.

وبحسب بيان رسمي صدر حينها قالت الخارجية، إنه ”استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها“.

وقال بيان الخارجية البحرينية إنها تؤكد على أهمية ”تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية“.

وأغلقت البحرين سفارتها في دمشق، في مارس/ آذار 2012، كثاني دولة عربية في الخليج تتخذ مثل هذا القرار، بسحب بعثتها الدبلوماسية من سوريا، بعد المملكة العربية السعودية.