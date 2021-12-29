الكويت.. ضابط يتهم جهاز أمن الدولة بخطفه وتعذيبه

قدّم ضابط بوزارة الداخلية الكويتية شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، متهمًا إياه ”بخطفه وتعذيبه جسديًا وشتمه خلال التحقيق معه وحجزه أكثر من 24 ساعة بظروف سيئة“.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، إن الضابط وهو قيادي بوزارة الداخلية، ذكر بشكواه أنه ”تعرّض للحبس، يومًا ونصف اليوم، في غرفة التبريد الخالية من المقاعد، ونام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية“.

وأكدت المصادر أن ”النيابة طلبت تفريغ الكاميرات الموجودة في مبنى أمن الدولة، للاستدلال في تحقيقاتها على التهم التي وجهها إليهم الضابط“.

ضابط قيادي في #الداخلية يشتكي #أمن_الدولة.. لتعرضه للتعذيب • احتُجز 36 ساعة بـ«غرفة التبريد» وافترش الأرض.. و #النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في «الجهاز» • عبد الكريم الكندري لوزير الداخلية: أنتظر تحركاً عاجلاً في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤلياتكhttps://t.co/yHXkBHALxs — القبس (@alqabas) December 29, 2021



وتأتي هذه الاتهامات عقب يومين من كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، عن تلقي الديوان من فترة لأخرى ”شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر“، إلا أنه ليس لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.

وأثارت هذه المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، طالبوا الشيخ أحمد المنصور وزير الداخلية في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

وقال النائب عبدالكريم الكندري في تغريدة: ”الأخ وزير الداخلية الجديد، هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان برصد جرائم تعذيب في المخافر، أنتظر منك تحركًا في هذه القضايا، وأن تتحمل مسؤولياتك التي أقسمت عليها قبل قليل (وأذود عن حريات الشعب)“.

الأخ وزير الداخلية الجديد هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة،

وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان برصد جرائم تعذيب في المخافر. أنتظر منك تحرك في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤلياتك التي أقسمت عليها قبل قليل ”وأذود عن حريات الشعب“. — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) December 29, 2021



وطالب النائب ”شعيب المويزري“ وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن هذه الشكوى، قائلًا: ”وزير الداخلية، الكويت بلد دستور وقانون، ويجب أن يتم التعامل مع الناس وفقًا للقانون، وعرفت، اليوم، من بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد التأكد، بقيام بعض رجال جهاز أمن الدوله بالتعسف، والتجاوز على القانون مع أحد الضباط، وهذا أمر لايمكن القبول به، وعليك فورًا أن تتخذ الإجراءات اللازمه“.

وزير الداخليه

الكويت بلد دستور وقانون ويجب أن يتم التعامل مع الناس وفقاً للقانون وعرفت اليوم من بعض وسائل التواصل الاجتماعي (وبعد التأكد) عن قيام بعض رجال جهاز أمن الدوله بالتعسف والتجاوز على القانون مع أحد الضباط وهذا أمر لايمكن القبول به وعليك فورا أن تتخذ الاجراءات اللازمه — شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) December 29, 2021



وشهد العام الجاري اعتداءات وجرائم عدة كان أحد أطرافها رجال أمن، وصل بعضها إلى جرائم قتل، ومنها حادثة قتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي الذي قضى على يد شاب سوري في أحد الشوارع.

ودفعت تلك الحادثة وزارة الداخلية لإصدار تعميم تضمّن تعليمات وأوامر ثابتة لخروج الدوريات لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية، ومنها ”خروج رجلي أمن في الدورية مع تزويدهما بالتجهيزات الأمنية اللازمة، وتحديد ضوابط لاستخدامهما السلاح“.