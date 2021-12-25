محمد بن زايد يجري مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد ”بحث مع أخنوش العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة الاستثمارية والاقتصادية، التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما الشقيقين“.

كما استعرض الجانبان الأوضاع في المنطقة العربية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق بن زايد ورئيس الحكومة المغربية إلى معرض ”إكسبو 2020 دبي“، وأهمية حضور الدول العربية التي تشارك العالم إسهاماتها وأحدث ابتكاراتها في مجالات حلول الاستدامة التي تخدم مستقبل البشرية، وتحسن جودة حياة المجتمعات.

ورحب بن زايد خلال اللقاء برئيس الحكومة المغربية، متمنياً له زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات.

من جانبه، نقل أخنوش تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموهما دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فيما حضره من الجانب المغربي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وتتميز العلاقات المغربية الإماراتية بالتعاون في مختلف المجالات.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث قبل أيام برقية شكر وامتنان إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم بلاده التام والمطلق لمغربية الصحراء.

وأعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن شكره لدول الخليج إزاء ”دعمها الصريح لمغربية الصحراء“، واصفاً موقف قادتها بـ“الشهم والنبيل“.

جاء ذلك في رسائل بعث بها ملك المغرب إلى ملوك وأمراء دول الخليج نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية).

ووُجهت الرسائل الملكية إلى كل من: الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان.