قرقاش: احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يؤكد أن صفحة الخلاف طويت

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعيد الوطني القطري، يؤكد أن صفحة الخلاف مع الدوحة قد طويت، وأن اتفاق العلا راسخ.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن ”احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري، يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي، ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت، وأن اتفاق العلا راسخ وجوهري“.

وتابع ”منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند إلى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون“.

احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري، منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 19, 2021

واحتفت الإمارات أمس السبت، باليوم الوطني لدولة دولة قطر، الذي يصادف يوم الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.

وهنأ قادة دولة الإمارات دولة قطر وقيادتها، بمناسبة حلول يومها الوطني الـ 50، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وقالت الوكالة إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أرسلوا برقيات تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة اليوم الوطني.

وأضافت الوكالة أن حكام عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، وأولياء العهود، أرسلوا برقيات تهنئة لأمير قطر كذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

من جهته، نشر حساب الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، على ”تويتر“ تغريدة جاء فيها ”خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التنمية والرخاء والتطور، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني“.

ووفق وام، شمل الاحتفاء الإماراتي مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، والتي تتضمن إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري، وختم خاص واستقبال مميز للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، واحتفالات خاصة في معرض إكسبو دبي 2020، والقرية العالمية، إلى جانب تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.