الإمارات تهنئ قطر بيومها الوطني الخمسين

هنأت دولة الإمارات، اليوم السبت، دولة قطر وقيادتها، بمناسبة حلول يومها الوطني الخمسين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وقالت الوكالة إن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أرسلوا برقيات تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني.

وأضافت الوكالة أن حكام عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وأولياء العهود، أرسلوا برقيات تهنئة لأمير قطر كذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

من جهته، نشر حساب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على ”تويتر“ تغريدة جاء فيها: ”خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني“.

خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنياً لهم مزيداً من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 18, 2021

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، إن الإمارات ستحتفي، اليوم السبت، باليوم الوطني لدولة دولة قطر الذي يصادف، 18 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي الاحتفال تحت شعار ”الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير“ حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة والتي تتضمن إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري، بالإضافة إلى ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، واحتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي، والقرية العالمية، إلى جانب تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.

وبحسب الوكالة، ”تربط الإمارات وقطر علاقات أخوية متينة، تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، والذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على العديد من القطاعات المختلفة، لا سيما المجالات الاقتصادية، والثقافية، والإبداعية المختلفة“.

وأشارت إلى أن ”الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك يمثل أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية، وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما ينعكس تعظيم التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات على رخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، ويدفع قدمًا عجلة العمل الخليجي والعربي المشترك“.