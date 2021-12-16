"الغارديان": جماعات حقوقية تطالب قطر بـ"إظهار دليل على حياة" نوف المعاضيد

طالبت جماعات حقوقية، السلطات القطرية، بإظهار ”دليل على حياة“ الناشطة نوف المعاضيد، وذلك وسط مخاوف متزايدة من تعرضها للقتل أو الاعتقال.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن المعاضيد ”لا تزال في عداد المفقودين منذ منتصف أكتوبر الماضي بعد عودتها إلى قطر من المملكة المتحدة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشطة البالغة من العمر 23 عاما، ”قد غادرت قطر قبل عامين، ووثقت هروبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولات مزعومة لاغتيالاتها، وعادت منذ أسابيع إلى قطر بعد أن طمأنتها السلطات القطرية وأعطتها الأمان“.

ونقلت ”الغارديان“ عن مسؤول قطري قوله، إن ”المعاضيد بخير وبصحة جيدة“، لكن الصحيفة أشارت إلى أن المسؤول ”لم يذكر مزيد من التفاصيل ولم يظهر أي براهين علي صحة حديثه، زاعما أنه لا يخول له التحدث علنا“.

وقال خالد إبراهيم، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، وهو منظمة مقرها بيروت تتعقب الانتهاكات الحقوقية في الشرق الأوسط: ”يمكن للحكومة القطرية أن تثبت للمجتمع الدولي بسهولة أنها على قيد الحياة.. ولكن ليس لديهم دليل، وهذا مصدر قلق لنا“.

وأضاف إبراهيم: ”ما نعرفه على وجه اليقين هو أنها في خطر وشيك في الوقت الحالي.. لقد قُتلت أو اعتقلت، ولا شك في ذلك“.

وكان المركز قد أكد في وقت سابق مقتل الناشطة القطرية، بعد أسابيع من عودتها إلى بلدها متخلية عن طلب لجوء في بريطانيا، مشيرا إلى أنه ”تلقى عدة تقارير تفيد بأن السلطات القطرية سلمت المعاضيد لعائلتها في 13 أكتوبر الماضي“.

ووفقا لـ“الغارديان“، اتهم إبراهيم السلطات القطرية بـ“التخلي عن تأكيداتها الخاصة للمعاضيد بأنها ستتمتع بالحماية عند عودتها، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه التأكيدات، ألغت المعاضيد طلبها للحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا وعادت إلى قطر بشرط الإقامة في فندق تحت مراقبة السلطات“.

وأردفت الصحيفة البريطانية أن المعاضيد ”كتبت تغريدة عبر موقع تويتر في أوائل أكتوبر، قالت فيها إن والدها دخل الفندق وأن حياتها معرضة للخطر، بعد ثلاث محاولات سابقة لقتلها على يد أفراد من عائلتها“.

وتابعت الصحيفة أنه ”في 12 أكتوبر، نشرت تغريدة أخرى تقول فيها: الشيخ تميم هو الوحيد القادر على منع الخطر على حياتي“.

وكانت المعاضيد قد وثقت رحلة هروبها من قطر قبل عامين، نتيجة تعرضها لـ“سنوات من العنف المنزلي والجهود التي بذلتها عائلتها للحد من تحركاتها“.

وفي تصريح سابق لها، قالت المعاضيد لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية: ”لم يُسمح لي إلا بالذهاب إلى المدرسة والعودة.. وأتعرض للضرب والعنف“.

وأثارت المنظمة الحقوقية مخاوف بشأن المعاضيد في 15 أكتوبر، بعد يومين من آخر منشور لها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ”هيومن رايتس ووتش“ قد صرحت في وقت سابق من هذا العام بأن ”قوانين الوصاية القطرية تقيد وصول المرأة إلى العديد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى بعض الوظائف، والسفر خارج البلاد، والرعاية الصحية الإنجابية“.

وأضافت أن ”عدم الوضوح حول تشريعات الوصاية يعني استمرار السياسات المتشددة اجتماعيا، على الرغم من التغييرات في القانون“.