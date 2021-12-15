بيروت تأمر بترحيل أعضاء "الوفاق" البحرينية من غير اللبنانيين

أمر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الأمن العام بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة من غير اللبنانيين، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية اللبنانية، حسب وكالة ”رويترز“.

جاء ذلك بعد مؤتمر صحفي للجمعية عقد في مدينة بيروت في 11 ديسمبر/كانون الأول، وأثار غضبا في البحرين.

وحسب بيان الوزراة فإن ”الوزير أمر بذلك نظرا لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء مع بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أكد خلاله أن ”قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان، أمر يسيء للبحرين وكذلك لبنان“.

وأوضح الوزير البحريني أن ”هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية“، مشددا على أن ”هذه التصرفات، يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه“.

واستعرض المسؤول البحرييي مع نظيره اللبناني ”التعاون والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات“، حسب ”بنا“.

كانت وزارة الخارجية البحرينية قد أعربت في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن ”بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمرًا صحفيًا، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين“، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنه ”تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، التي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية“.

وأضافت الوزارة أنه ”تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني“.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية الحكومة اللبنانية إلى ”ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين“.