الملكة إليزابيث الثانية تستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق

استقبلت ملكة المملكة المتحدة، إليزابيث الثانية، سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاربعاء، في قلعة وندسور، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الوكالة العمانية إن الاستقبال الذي شهدته مقاطعة بيركشاير، يأتي في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها السلطان للمملكة المتحدة، والتي بدأت الثلاثاء.

وحسب الوكالة، استعرض الجانبان ”العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العُماني والبريطاني“.

ورافق السلطان في زيارته، زوجته عهد البوسعيدي، وفقا للوكالة.