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قمة دول الخليج: أي هجوم على دولة عضو يعد هجومًا على جميع الأعضاء
تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2021 16:57 GMT
تاريخ التحديث: 14 ديسمبر 2021 18:15 GMT

قمة دول الخليج: أي هجوم على دولة عضو يعد هجومًا على جميع الأعضاء

قال البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 42 المنعقدة في الرياض إن أي هجوم على دولة عضو يعد هجومًا على جميع الأعضاء. سمو #ولي_العهد يعلن ختام ونجاح أعمال الدورة

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المصدر: فريق التحرير

قال البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 42 المنعقدة في الرياض إن أي هجوم على دولة عضو يعد هجومًا على جميع الأعضاء.

وأضاف البيان: ”قمة دول الخليج تؤكد ضرورة بذل جهود مشتركة لمواجهة جميع التهديدات“.

وفي وقت سابق افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 42.

وحضر القمة كل من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة الافتتاح إن ”المجلس الخليجي حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، ونتطلع إلى تحقيق المزيد“.

وأضاف: ”نتطلع إلى بناء اقتصاد مزدهر يعتمد على تنوع مصادر الدخل، ومواكبة التطورات في جميع المجالات“.

وقال الأمير محمد بن سلمان: ”المملكة تدعو للتعامل بشكل جدّي وفعال مع البرنامج النووي الإيراني بما يسهم بتحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة“.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تبذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

ومن ثم طلب ولي العهد السعودي من وسائل الإعلام مغادرة القاعة لتتحول الجلسة إلى جلسة مغلقة.

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