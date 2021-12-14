قمة دول الخليج: أي هجوم على دولة عضو يعد هجومًا على جميع الأعضاء

قال البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 42 المنعقدة في الرياض إن أي هجوم على دولة عضو يعد هجومًا على جميع الأعضاء.

سمو #ولي_العهد يعلن ختام ونجاح أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. #القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/rxqqTWJwe8 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021

وأضاف البيان: ”قمة دول الخليج تؤكد ضرورة بذل جهود مشتركة لمواجهة جميع التهديدات“.

سمو #ولي_العهد وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلتقطون صورة تذكارية بعد ختام أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/5DlnI6QQma — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021

وفي وقت سابق افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 42.

وحضر القمة كل من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة الافتتاح إن ”المجلس الخليجي حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، ونتطلع إلى تحقيق المزيد“.

#ولي_العهد: المجلس حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه ونتطلع إلى تحقيق المزيد.#القمة_الخليجية_في_الرياض pic.twitter.com/DVLEwj2od2 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 14, 2021

وأضاف: ”نتطلع إلى بناء اقتصاد مزدهر يعتمد على تنوع مصادر الدخل، ومواكبة التطورات في جميع المجالات“.

#ولي_العهد: نتطلع إلى بناء اقتصاد مزدهر يعتمد على تنوع مصادر الدخل ومواكبة التطورات في جميع المجالات.#القمة_الخليجية_في_الرياض pic.twitter.com/ezvdpmPhCX — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 14, 2021

وقال الأمير محمد بن سلمان: ”المملكة تدعو للتعامل بشكل جدّي وفعال مع البرنامج النووي الإيراني بما يسهم بتحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة“.

#ولي_العهد:#المملكة تدعو للتعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي بالمنطقة.#القمة_الخليجية_في_الرياض pic.twitter.com/QyKAeTNFuS — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 14, 2021

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تبذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

ومن ثم طلب ولي العهد السعودي من وسائل الإعلام مغادرة القاعة لتتحول الجلسة إلى جلسة مغلقة.