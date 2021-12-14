تاريخ النشر:
14 ديسمبر 2021 14:54 GMT
تاريخ التحديث: 14 ديسمبر 2021 16:00 GMT
وول ستريت جورنال: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات مع أمريكا بقيمة 23 مليار دولار
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات العربية المتحدة تهدد بالانسحاب من صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز إف-35 وطائرات مسيرة من طراز
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات العربية المتحدة تهدد بالانسحاب من صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز إف-35 وطائرات مسيرة من طراز ريبر وذخائر متطورة أخرى.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الحليف الخليجي اشتكى من أن الاشتراطات الأمنية الأمريكية مرهقة للغاية.