حفظ بلاغ مجلس الأمة الكويتي بشأن وقائع الجلسة الافتتاحية

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الثلاثاء، حفظ البلاغ المقدم من مكتب مجلس الأمة بشأن وقائع الجلسة الافتتاحية للدور التشريعي السادس عشر، التي عُقدت منتصف كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.

وحفظ البلاغ لعدم تقديم شكوى للنيابة العامة من النواب أنفسهم لما تعرضوا له خلال الجلسة الافتتاحية، التي شهدت مشادات وسجالات عقب إعلان نتائج انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وفق ما نقلته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر لم تكشف عن هويته.

وكان عدد من النواب قد اشتكوا من تعرضهم للسب والإساءة خلال جلسة افتتاح مجلس الأمة التي عُقدت عقب أسابيع من الانتخابات النيابية، وهي ثاني انتخابات تشارك فيها المعارضة وفق قانون ”الصوت الواحد“، الذي بدأ تطبيقه منذ انتخابات 2012 وقاطعتها المعارضة آنذاك.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشادات بين نواب ورئيس الجلسة بشأن إجراءات انتخابات الرئاسة التي شهدت تنافساً قوياً بين المرشحين النائب بدر الحميدي، والنائب مرزوق الغانم الذي فاز بالرئاسة بعد حصوله على 33 صوتا.

وسادت حالة من الفوضى خلال الجلسة من قبل الجمهور الذين بدأوا بالهتاف للرئيس مرزوق الغانم بعد إعلان فوزه بالرئاسة، رغم أن المعطيات السابقة كانت تشير إلى اقتراب منافسه الحميدي من المنصب.

وكان اختلاف بعض أوراق الاقتراع التي صورها عدد من النواب المؤيدين للنائب الحميدي، بعد اتفاق مسبق على ذلك، مثيراً للجدل والشكوك بعد أن ظهر بعضها خاليا من الختم.

وشكل مكتب مجلس الأمة، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020، لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، وعضوية النواب: فرز الديحاني وأسامة الشاهين وهشام الصالح؛ للتحقيق بالجلسة الافتتاحية التي شهدت مشادات، عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.

واعترض عدد من نواب مجلس الأمة آنذاك على تشكيل مكتب المجلس للجنة التحقيق؛ بدعوى ”مخالفته للوائح الداخلية لمجلس الأمة، وتجاوزه اختصاصاته، وتعديه على صلاحيات نواب المجلس، وانفراده بتشكيل اللجنة“.

وعقب أسبوع من تشكيلها، أعلن النائبان أسامة الشاهين وفرز الديحاني استقالتهما من اللجنة؛ بدعوى ”الالتزام بالدستور والقانون، واحتراما للأغلبية ورأي المجلس، والانحياز للشعب“.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وقائع الجلسة إلى النيابة العامة.